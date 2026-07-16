Cặp song sinh gây sốt Nhật Bản: Đẹp từ visual đến style, bố mẹ flex cả đời cũng được

Đã đẹp gái còn song sinh, hai chị em Nhật Bản đang gây sốt MXH!

Hannah và Mina - chủ kênh Instagram @hannahmina_twins với hơn 412 nghìn người theo dõi - được xem là một trong những cặp song sinh đình đám Nhật Bản. Hai chị em gây ấn tượng bởi visual gần như giống hệt nhau với làn da trắng mịn, đường nét thanh tú, đôi mắt to long lanh cùng mái tóc đen dài. Trên trang cá nhân, Hannah và Mina thường xuyên chia sẻ những video makeup, skincare, fashion và lifestyle, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ nhan sắc nổi bật cùng gu thẩm mỹ đồng điệu.

Visual sáng bừng của cặp influencers song sinh.

Không chỉ sở hữu visual cực phẩm, Hannah và Mina còn ghi điểm nhờ phong cách thời trang biến hóa đa dạng nhưng luôn giữ được tinh thần trẻ trung, nữ tính và bắt trend. Dù diện đồ đôi hay mỗi người một kiểu, cả hai vẫn biết cách phối hợp để tạo nên tổng thể hài hòa, khiến mỗi lần xuất hiện đều được dân tình tim mỏi tay.

Ở outfit đầu tiên, Hannah và Mina cùng chọn công thức kết hợp áo blouse xanh và quần jeans ống rộng. Hai cô nàng đặt điểm nhấn vào thiết kế bèo nhún nổi bật trên áo, vừa tôn dáng lại vẫn giữ được điểm thanh lịch.

Với street style thường ngày, cả hai ưu tiên những item cơ bản như áo 2 dây, cardigan mỏng, chân váy mini hay denim skirt. Tông nâu, đen và trắng được phối khéo léo, kết hợp thêm tất cao cổ và giày đế dày mang đậm hơi thở preppy. Các chi tiết phối ren hay họa tiết chấm bi đang cực kỳ trendy mùa hè năm nay cũng được hai cô nàng ứng dụng nhuần nhuyễn để nâng tầm outfit.

Khi cùng diện denim, Hannah và Mina tiếp tục chứng minh khả năng mix-match đáng nể. Một người diện váy dáng giả corset với phần bottom xòe rộng nữ tính, người còn lại chọn thiết kế patchwork cá tính kết hợp boots cao bồi xanh pastel, tạo nên tổng thể vừa thời thượng vừa nổi bật.

- Nơi mua tương tự: Bershka - Shopee

Đi chơi đêm Tokyo, Hannah và Mina chọn các công thức khá basic. Một người diện áo tanktop đen phối ren gợi cảm, kết hợp quần jeans ống bó tôn trọn vóc dáng, người còn lại ngọt ngào hơn trong set áo 2 dây dáng voan tơ xòe rộng kết hợp quần short jeans. Một người diện tông đen quyến rũ, người còn lại chọn sắc kem dịu dàng, tạo nên màn "song kiếm hợp bích" vừa đối lập vừa hài hòa.

Cuối cùng, hai chị em đồng loạt hóa thân thành những "cowgirl" cá tính với váy body in họa tiết phong cảnh hoàng hôn, phối cùng mũ cao bồi đồng điệu. Cách lựa chọn hai gam màu trắng - đen giúp outfit có sự liên kết nhưng vẫn tạo điểm nhấn riêng cho từng người, vừa đáng yêu vừa đậm tinh thần Y2K.