Cặp sao ngọt từ phim đến đời làm rộ tin đồn hẹn hò, giúp rating bùng nổ đứng top 1 cả nước

Bên cạnh My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi) thì phim cuối tuần thứ 6 - thứ 7 hiện còn một tác phẩm được đánh giá cao không kém. Đó là Hôn Nhân Hợp Đồng chiếu trên kênh MBC. Tuy không nổi trên thị trường quốc tế như đối thủ cạnh tranh nhưng Hôn Nhân Hợp Đồng lại được khán giả nội địa ủng hộ nhiệt tình. Bằng chứng là rating phim liên tục tăng, ghi nhận con số cao nhất tính đến thời điểm hiện tại là 8,7%, cao hơn hẳn những mini series cuối tuần và cả trong tuần khác như My Demon hay Chào Mừng Đếm Samdalri,...

Nguyên nhân giúp Hôn Nhân Hợp Đồng được khán giả Hàn đánh giá rất cao là bởi màn kết hợp hoàn hảo của cặp đôi chính Lee Se Young và Bae In Hyuk. Trong phim, hai người vào vai cặp đôi yêu nhau ở thời Joseon thế nhưng ngay ngày thành hôn, Kang Tae Ha (do Bae In Hyuk) lại lên cơn đau tim qua đời. Không lâu sau đó, Park Yeon Woo (do Lee Se Young) bị một người bịt mặt bắt cóc ném xuống giếng. Thế nhưng cô không chết, còn xuyên không đến thế kỷ 21 và gặp một người có ngoại hình giống hệt Tae Ha. Ở thời hiện đại, hai người một lần nữa kết hôn và dần phát sinh tình cảm với nhau.

Trong những tập gần đây, những bí mật về thân phận của Tae Ha ở thời hiện đại và cái chết của Tae Ha thời Joseon dần được hé lộ. Đặc biệt, tình cảm của cặp chính đã bắt đầu sâu đậm và có không ít những cảnh ân ái, ngọt ngào khiến khán giả phát cuồng.

Không chỉ tình tứ trên phim, Bae In Hyuk và Lee Se Young còn cực kỳ thân thiết ở hậu trường. Hai người thường xuyên chụp ảnh chung với nhau. Khán giả còn soi ra việc Lee Se Young là bạn diễn nữ mà Bae In Hyuk đăng nhiều ảnh chụp chung trên trang cá nhân nhất. Tin đồn hẹn hò vì vậy cũng rộ lên, khán giả thậm chí còn đồn đoán Lee Se Young là "ngoại lệ" của Bae In Hyuk.

Cặp đôi rất thân ngoài đời thật và thường xuyên chụp ảnh riêng cùng nhau

Nguồn ảnh: MBC