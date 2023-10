Cập nhật tình hình đi học lớp "đại học chữ to" của Pam: Ai đã khiến em "bơ phờ" thế này?

Pam (SN 2022, tên thật Hải Đường) - con gái của Salim là một trong những em bé được cư dân mạng quan tâm nhất nhì thời điểm hiện tại. Có mẹ là hot girl đình đám, bố là Hải Long - thiếu gia tập đoàn may mặc nhưng sơ hở là tiểu phẩm, sơ hở là diễn xuất nên mọi khoảnh khắc của nhóc tỳ đều khiến dân tình mê tít.

Mới đây, Salim đã cập nhật tình hình đi học của Pam ở lớp "đại học chữ to". Theo đó, tưởng rằng em sẽ ngoan ngoan, không quấy khóc như ngày đầu tiên đi học mầm non của mình. Nhưng không, sau vài ngày đi học, Pam bắt đầu có vẻ tỏ rõ dấu hiệu... không muốn đến trường, thậm chí còn làm mình làm mẩy để phụ huynh cho nghỉ học nữa.

Pam chụp ảnh cùng bố mẹ

Giống như mọi lần, Pam được bố mẹ "hộ tống" bằng xe máy đến trường. Vì trường gần nhà nên gia đình Pam đi rất tiện, vèo cái là đến nơi. Thủ tục không thể thiếu trước khi vào học và chơi các trò chơi như đu quay, cầu trượt... ở ngoài sân trường. Đến đây, mọi chuyện vẫn chưa có gì bất ổn cho lắm vì Pam vẫn nghĩ mình được đi chơi chứ không phải đi học. Tuy nhiên, khi đến giờ vào lớp, Pam dường như phản kháng, khóc không muốn vào lớp. Thậm chí còn làm đủ kiểu để được... về nhà.

Tuy nhiên, khóc đến mấy thì tình hình cũng sẽ không có gì thay đổi, Pam vẫn phải đi học. Được cái là sau khi vào lớp được một lúc, nhận được sự quan tâm tận tình của các cô, Pam không còn quấy khóc nữa và bắt đầu vui chơi với các bạn. Buổi chiều về lúc bố mẹ đón, em còn vui tươi hớn hở lắm.

Pam được bố mẹ đưa đến trường bằng xe máy

Thủ tục trước khi vào học của Pam lúc nào cũng phải chơi đồ chơi ở sân trường trước đã

Khi phải vào học thì bất ổn đã xảy ra

Ai đã khiến em "bơ phờ" thế này?

Một số bình luận của dân tình:

- Giải cứu em Pam.

- Pam ơi em có thật sự ổn không?

- Thương em quá trời quá đất.

- Ai cũng phải khóc khi đi học lớp đại học chữ to mà thôi.

- Trước đi học thấy ngoan lắm nên thấy yên tâm về em ghê, mà mấy nay em khóc nhiều quá, thương Pam.

- Pam đừng khóc mà. Cố gắng chinh phục lớp "đại học chữ to" thôi. 2k22 quyết tâm chinh phục đại học từ sớm.

Được biết, hiện tại Pam đang học thử tại một trường mầm non quốc tế gần nhà. Học phí của trường mầm non này không hề rẻ. Phụ huynh cần đóng 90,7 triệu đồng/năm khi cho con học cả ngày và 58,6 triệu đồng/năm nếu cho con học nửa ngày. Ngoài ra, một số chi phí khác như tiền ăn (22,8 triệu/năm), phí dịch vụ đưa đón (6-8 triệu/kỳ), phí nhập học (6,3 triệu)… Như vậy tính tổng lại, Salim và ông xã thiếu gia sẽ tốn hơn 100 triệu đồng/năm nếu định cho Pam đi học ở trường mầm non này.