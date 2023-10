2 lần cậu nhóc Leon "loi choi", Hồ Ngọc Hà đều nhẹ nhàng nhắc con phép tắc ứng xử nơi công cộng như này

Kể từ khi chào đời, cặp sinh đôi Lisa và Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đã nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của cộng đồng mạng. Nếu Lisa dịu dàng, đáng yêu thì Leon lại khiến ai cũng phì cười vì tính cách lém lỉnh, đáng yêu và vô số khoảnh khắc "tấu hề".

Trong cuộc sống thường ngày, Hồ Ngọc Hà dạy con rất kỹ lưỡng. Cô chú trọng dạy con sống tự lập, khi rèn cho con tự làm nhiều điều từ nhỏ, chẳng hạn như tự làm các công việc cá nhân (đánh răng, đi giày,...), tự múc sữa bột để uống, tự làm bánh mỳ ăn,... Có lần, cô nhóc Lisa còn tự xay bơ cho mẹ ăn.

Bên cạnh đó, "nữ hoàng giải trí" cũng nuôi dạy con theo phong cách tự nhiên, khi thường xuyên cho con trải nghiệm phong phú các hoạt động để có một tuổi thơ trọn vẹn, đúng nghĩa. Chẳng hạn, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý từng không ngại để các con nghịch nước mưa. Tất nhiên là cả 2 bé đều được mặc áo mưa dày dặn để tránh bị ốm.

Nếu thường xuyên theo dõi gia đình Hà Hồ - Kim Lý cũng sẽ thấy, "nữ hoàng giải trí" có cách dạy con phép tắc ứng xử nơi công cộng rất khéo léo. Từng có 2 lần, cậu nhóc Leon "loi choi" nhưng đều được mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở.

Leon trong chuyến đi chơi cùng bà và mẹ

Chẳng hạn, trong chuyến đi Bà Nà Hills, Leon lần đầu được đi cáp treo nên rất háo hức. Cậu nhóc liên tục bảo mẹ "Đi cáp treo". Thấy vậy, Hồ Ngọc đã nhẹ nhàng bảo con "Ok, bình tĩnh, xếp hàng. Xếp hàng rồi mình đi nhé". Khi được mẹ nhắc phải xếp hàng, Leon đã ngoan ngoãn chờ cùng mẹ.

Hay một lần khác, Lisa và Leon cùng ra sân bay đón mẹ Hồ Ngọc Hà đi làm về. Như mọi khi, cậu nhóc Leon trông tràn đầy năng lượng và không ngừng nói líu lo. Khi được mẹ bế, Leon đã hỏi chuyện mẹ khá to. Ngay lập tức, Hồ Ngọc Hà đã nhắc con không được to tiếng ở nơi công cộng: "Nói nhỏ thôi, sao nói to thế?".

Hồ Ngọc Hà nhắc nhở khi con nói to ở nơi công cộng

Được biết, mới đây cặp sinh đôi Lisa - Leon đã chuyển đến học tại một trường quốc tế đắt đỏ. Ngôi trường cung cấp mô hình giáo dục kiểu Anh cho trẻ em từ 2 đến 18 tuổi, mức học phí thuộc top khủng nhất hiện nay. Năm học 2019 - 2020, học phí ở mức 258,3 - 384,6 triệu đồng/năm (tùy vào độ tuổi của trẻ) cho lớp mầm non.

Ngoài ra, phụ huynh còn phải đóng một số khoản phí khác như phí giữ chỗ 70,8 triệu đồng. Khi nhập học, mỗi học sinh phải nộp thêm 23,6 triệu đồng tiền phí an ninh. Khoản tiền này sẽ được trả lại nếu phụ huynh báo với trường 90 ngày trước khi chuyển trường cho con.