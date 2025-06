CẬP NHẬT: Đề các môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT 2025 (Tất cả 9 môn)

Sáng nay 27/6, hơn 1,16 triệu sĩ tử trên cả nước tham gia buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với bài thi 2 môn tự chọn, mỗi môn thi diễn ra trong thời gian 50 phút, theo hình thức trắc nghiệm. Đây là lần đầu tiên hình thức "chọn từng môn thi" thay vì "thi tổ hợp" được áp dụng rộng rãi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đánh dấu bước đổi mới đáng chú ý trong chương trình GDPT 2018.

Sáng nay 27/6, hơn 1,16 triệu sĩ tử trên cả nước tham gia buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Theo đó, ngoài hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, thí sinh được tự chọn 2 trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. Dưới đây là đề thi các môn tự chọn:

NGOẠI NGỮ

LỊCH SỬ

VẬT LÍ

HÓA HỌC

SINH HỌC

ĐỊA LÍ

GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

TIN HỌC

CÔNG NGHỆ

Điểm mới khác là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (đối với thí sinh theo học chương trình phổ thông mới) được in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt), thay vì in 4-5 tờ A4 như năm 2024. Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp là 15 phút, thay vì 10 phút như năm ngoái.

Thí sinh cũng cần lưu ý, Bộ GD-ĐT đã công bố mẫu mới phiếu trả lời trắc nghiệm dùng ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Từ 2025, các môn trắc nghiệm gồm 3 phần câu hỏi.

Phần 1: Trắc nghiệm 4 lựa chọn, chọn 1 đáp án đúng, mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai gồm 4 ý mỗi câu; đúng 1 ý được 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm, đúng cả 4 ý được 1 điểm.

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn, tô vào ô đáp án; với môn Toán, mỗi câu đúng được 0,5 điểm, các môn khác mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

