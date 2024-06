Cặp đôi vàng Baifern Pimchanok - Nine Naphat từng chinh phục "trái tim Châu Âu" và trải qua "hành trình mơ ước" mĩ mãn thế này đây!

Cặp đôi nổi tiếng Baifern Pimchanok và Nine Naphat gần đây đã vướng phải tin đồn chia tay khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao. Điều đáng nói là cách đây không lâu cặp đôi vàng này đã làm rung động người hâm mộ với chuyến du lịch Thụy Sĩ đầy lãng mạn. Trong suốt chuyến đi, Baifern và Nine đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Từ việc cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, dạo bước qua những con phố cổ, đến việc cùng nhau khám phá những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ… Đặc biệt, cặp trai tài gái sắc màn ảnh Thái còn như cosplay cặp đôi chính trong bộ phim Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) - siêu phẩm từng gây bão khắp châu Á với những điểm đến "tình bể bình" khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Đất nước Thụy Sĩ còn được nhiều người gọi với cái tên “trái tim châu Âu” với những ngôi nhà cổ kính, những ngọn đồi bao quanh là thảm cỏ xanh mướt dài tít tắp. Ở đó còn có các dãy núi nổi tiếng cùng những dòng sông, hồ nước tuyệt đẹp. Trong hành trình khám phá đất nước này, Baifern Pimchanok và tài tử Nine Naphat đã có dịp đặt chân đến rất nhiều nơi điển hình như Lucerne, một trong những thành phố đẹp nhất Thụy Sĩ chính là nơi đầu tiên mà cả hai đánh dấu kỷ niệm trong chuyến du lịch.

Baifern và Nine đã không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh kỷ niệm tại những địa điểm nổi tiếng ở Lucerne. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Nine ẵm Baifern trên đường cực tình tứ.

Đã đến Thụy Sĩ làm sao có thể bỏ lỡ "hành trình mơ ước" trên chuyến tàu đến thung lũng Lauterbrunnen - một trong những cảnh quan ấn tượng tại dãy Alps. Ngắm nhìn khung cảnh Thụy Sĩ hùng vĩ qua ô cửa kính trên tàu và đó chính là trải nghiệm khiến cặp đôi vô cùng hào hứng.



Baifern và Nine đã cùng nhau đến tham quan núi First, trải nghiệm First Cliff Walk from Tissot. Đây là một con đường hay nói đúng hơn là một cây cầu với chiều dài 800 m ôm quanh đỉnh núi, là nơi không thể bỏ qua của các tín đồ yêu thích mạo hiểm. Ngay gần đó chính là cung đường First-Schreckfeld - địa điểm nổi đình đám trong bộ phim "Hạ cánh nơi anh".



Dạo chơi trong thị trấn Little Scheidegg cũng là một trong những địa điểm không thể bỏ qua tại Thụy Sĩ. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của tuyến đường sắt cổ lên đỉnh Jungfraujoch. Little Scheidegg sở hữu khung cảnh khá lãng mạn với điểm nhấn là những đồng cỏ xanh được tô điểm với đủ sắc hoa. Bên cạnh đó ngôi làng này nổi tiếng với rất nhiều các vận động viên yêu thích bộ môn nhảy dù và dù lượn chính là yếu tố quan trọng trong cuộc gặp gỡ định mệnh của Ri Jeong Hyeok (Huyn Bin) và Yoon Seri (Son Ye Jin).

Để tận hưởng trọn vẹn nét đẹp thơ mộng, lãng mạn của Thụy Sĩ chắc hẳn người đẹp Thái lan không thể bỏ qua Iseltwald. Và nhắc đến làng Iseltwald chắc chắn ai cũng nghĩ ngay đến bến tàu bằng gỗ cực nổi tiếng trong "Crash Landing on You". Bến tàu này có vị trí nhô ra Hồ Brienz, đây cũng là một vị trí tuyệt đẹp mà bất cứ du khách nào đến đây cũng muốn check-in. Bên cạnh đó đi dạo dọc bờ hồ Brienz du khách cũng có thể chiêm ngưỡng dãy núi Alps hùng vĩ ẩn hiện trên nền nước xanh ngọc lam tuyệt đẹp cùng các hẻm núi, vách đá dựng đứng, hay kỳ vĩ ở xung quanh…

Ngoài ra, trong hành trình khám phá Thụy Sĩ vừa qua, người đẹp Thái Lan cùng tài tử Nine cũng đặt chân đến rất nhiều địa danh nổi tiếng khác. Từ thành phố Bern - thủ đô của Thụy Sĩ nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, đến Công viên Quốc gia Blausee với hồ nước xanh biếc, chinh phục Jungfrau,

Chỉ cần dạo phố, cùng nhau thưởng thức cà phê ngắm nhìn khung cảnh đầy bình yên ở nơi đây là khoảnh khắc khiến bất cứ ai cũng ghi nhớ.

Công viên Quốc gia Blausee mang đến khung cảnh thiên nhiên trong lành, hoang sơ những cực bình yên với hồ nước biếc xanh, những con đường mòn đi bộ xuyên qua rừng thông, cùng thác nước nhỏ. Cảnh sắc tuyệt đẹp của Blausee đã làm nền cho những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi.

Tất nhiên rồi! Làm sao bỏ qua được ẩm thực truyền thống Thụy Sĩ với món Cheese Fondue.

Khung cảnh ở Thụy Sĩ lại càng khiến cặp đôi trở nên ngọt ngào, đáng yêu hơn.

Cùng sát cánh chinh phục Jungfrau - Nơi được mệnh danh là "Nóc nhà châu Âu" thuộc vùng Jungfraujoch

Đôi nghệ sĩ thay phiên chụp ảnh cho nhau, còn mê mẩn trước cảnh đẹp nên thơ của làng Lauterbrunnen.

Đứng bên ga tàu thôi mà cũng quá ngầu với cảnh sắc thiên nhiên của Thụy Sỹ

Không thể phủ nhận rằng chuyến đi Thụy Sĩ của Baifern và Nine đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và khó quên trong lòng người hâm mộ. Mọi điểm đến, mọi hình ảnh, thước phim cùng những khoảnh khắc của cặp đôi này trong chuyến du lịch Thụy Sĩ khiến ai cũng ao ước được đặt chân đến một lần. Hiện tại tour du lịch Thụy Sĩ cũng được rất nhiều bạn trẻ săn đón nhất là các cặp đôi, với chi phí chỉ khoảng 30 triệu đồng - 60 triệu đồng bạn đã có thể lạc bước vào hành trình khám phá Thụy Sĩ với nhiều điểm đến cực nổi tiếng giống như cặp diễn viên Thái Lan Baifern Pimchanok và Nine Naphat.



Chuyến du lịch đến Thụy Sĩ thật sự là hành trình trong mơ của biết bao người.

https://kenh14.vn/cap-doi-vang-baifern-va-nine-naphat-tung-chinh-phuc-trai-tim-chau-au-va-trai-qua-hanh-trinh-mo-uoc-mi-man-the-nay-day-2024062419330024.chn