Cặp đôi tái hiện cảnh “mây mưa” của phim “Trò chơi vương quyền” nơi công cộng gây sốc

New York Post đưa tin, sự việc xảy ra vào tuần trước tại khu vực phố cổ Old Town của thành phố biển Dubrovnik, Croatia – nơi được chọn làm bối cảnh cho thành phố hư cấu King's Landing trong bộ phim truyền hình ăn khách “Game of Thrones” (tựa Việt: Trò chơi vương quyền).

Một người qua đường đã dùng điện thoại di động ghi lại cảnh một cặp đôi ngang nhiên quan hệ tình dục tại điểm du lịch và chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong video, một cặp nam nữ dựa vào bức tượng đá ở quảng trường lịch sử. Mặc dù đang ở nơi công cộng, hai người không hề bận tâm, vẫn say sưa tái hiện cảnh “mây mưa” trong “bom tấn” truyền hình của HBO.

Đôi tình nhân chỉ dừng lại khi một người đi đường tiếp cận, yêu cầu họ dừng ngay hành vi phản cảm. Người phụ nữ lúc này mới kéo váy xuống, trong khi bạn trai cô chỉnh lại trang phục và hai người thong dong rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Cặp đôi chỉ dừng lại hành vi phản cảm khi có người tiếp cận.

Màn thể hiện tình cảm quá khích diễn ra cách nơi quay phân cảnh “nhục nhã” nhất của “Game of Thrones” chỉ vài mét. Theo đó, nhân vật Cersei Lannister (Lena Headey đóng) bị lột trần, cắt tóc, rồi bắt đi diễu phố sau khi thừa nhận loạn luân với em trai song sinh. Từ một bà hoàng quyền lực, kiêu ngạo, Cersei bị đám đông la hét, chửi rủa, ném đá, trứng thối và thức ăn thừa lên người.

Nơi diễn ra phân cảnh "nhục nhã" nhất bộ phim truyền hình ăn khách, còn được gọi là Walk of Shame (Đại lộ tủi hổ).

“Game of Thrones” đã giúp lượng khách du lịch đến với Old Town gia tăng đáng kể. Theo Telegraph, 18,4 triệu khách du lịch nước ngoài đã đến Dubrovnik vào năm 2018, tăng hơn 100% so với tám năm trước khi phim lên sóng. Tuy nhiên, người dân địa phương rất khó chịu vì bắt gặp ngày càng nhiều những cảnh quan hệ tình dục nơi công cộng và tiểu tiện bừa bãi.