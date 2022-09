Cặp đôi người Úc đi khắp thế giới chia sẻ: Việt Nam là quốc gia chúng tôi yêu thích nhất

"Chúng tôi đã rất may mắn khi có thể đi khắp thế giới trong hơn 10 năm gần như liên tục. Và nhiều người đã hỏi chúng tôi rằng, 'trong những nơi anh chị từng đi qua, đâu là quốc gia mà anh chị thích nhất?' Và không ngần ngại, chúng tôi có thể nói một cách thành thực, rằng đó chính là Việt Nam", đây là những dòng tâm sự của Alesha và Jarryd, một cặp đôi tới từ Úc viết trên trang web du lịch của họ mang tên Nomadasaurus.

Theo Alesha và Jarryd, quốc gia Đông Nam Á này là một nơi rất giàu truyền thống văn hóa, nhiều hoạt động, lại có đồ ăn ngon và có những con người mến khách tuyệt vời. Vì thế, dù có ở Việt Nam bao lâu thì cũng không bao giờ có thể khám phá hết được vẻ đẹp của nơi đây. Chính cặp đôi này cũng đã dành ra tới 7 tháng để đi khắp Việt Nam, đến những nơi ít người đặt chân đến nhất thế nhưng họ "vẫn chưa làm được hết mọi thứ ở đây".

Alesha và Jarryd đã liệt kê 33 hoạt động thú vị nhất mà họ đã trải qua ở Việt Nam, và chúng tôi xin được chọn ra 9 trải nghiệm mà chúng tôi cho là đặc biệt và độc đáo nhất của cặp đôi này.

1. Khám phá hang động lớn nhất ở Phong Nha

Trong rất nhiều nơi mà chúng tôi đã đi ở Việt Nam thì Phong Nha chính là điểm đến tuyệt vời nhất vì nhiều lý do. Ngoài việc như Phong Nha là vô cùng xinh đẹp hay là một nơi phiêu lưu nổi tiếng với nhiều người dân địa phương thân thiện, thì nó còn có những hang động lớn nhất thế giới. Những hang động này là một kỳ quan thiên nhiên thực sự ở trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và đã được UNESCO xếp hạng Di sản Văn hóa.

Tùy theo khả năng tài chính cá nhân mà bạn có thể lựa chọn đi khám phá hang động nào. Nếu dư dả, hãy tham gia tour khám phá Hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới kéo dài 4 ngày với chi phí khoảng 3000 đô la Mỹ và cảm nhận những trải nghiệm thực sự đáng tiền.

Nếu tài chính không cho phép, bạn có thể cắm trại qua đêm ở Hang Én, hang động lớn thứ 3 trên thế giới với chi phí chỉ bằng 1 phần 10 con số nói trên, tức là chỉ 300 đô la Mũ.

2. Đi phượt bằng xe máy từ Bắc vào Nam

Bạn có thể mua hoặc thuê một chiếc xe máy rồi tự lái, hoặc thuê tài xế luôn cũng được và lên đường khám phá Việt Nam vì đây là cách tuyệt nhất để làm điều này. Có thể bạn sẽ gặp hàng trăm bạn đường khác cũng đang phượt từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc ngược lại.

Một cung đường đáng chú ý mà bạn sẽ đi qua là Đèo Hải Vân, nằm ở giữa địa phận Hội An và Huế. Nơi đây sẽ cho bạn một tầm nhìn ra biển đẹp đến ngỡ ngàng.

Nếu không tự tin về tài lái xe máy, hãy tới Đà Lạt - thành phố xinh đẹp ở phía Nam và tìm một công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe và tài xế uy tín để bạn chỉ cần tập trung tận hưởng cảnh đẹp của những vùng đất mà bạn đi qua.

3. Dạo bộ trên phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An ở miền Trung Việt Nam là một trong những nơi đẹp nhất ở quốc gia này, là giấc mơ của mọi nhiếp ảnh gia, do đó, đây cũng là điểm đến không nên bị bỏ lỡ ở Việt Nam. Từ cây cầu Nhật Bản, cho tới những công trình kiến trúc Pháp, hay các cửa hiệu theo phong cách Trung Hoa, những ngôi nhà ống của Việt Nam, tất cả đều chờ bạn khám phá và ngắm nhìn vì đơn giản là chúng quá tuyệt vời.

Muốn tránh khỏi sự tấp nập thường thấy của Hội An thì bạn hãy dậy thật sớm và dạo bộ quanh những con phố khi hầu hết các du khách khác còn đang chìm trong giấc ngủ, bạn sẽ thấy một Hội An yên tĩnh, thuần khiết và trong lành nhất.

4. Nằm thư giãn trên các bãi biển

Việt Nam có đường bờ biển dài nên không có gì ngạc nhiên khi quốc gia này sở hữu những bãi biển vô cùng xinh đẹp. Do đó, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội được thư giãn và tận hưởng những bãi cát trắng mịn, làn nước xanh trong như pha lê cùng những món hải sản tươi ngon ở bãi biển An Bàng, Cửa Đại (Hội An) hay Dốc Lết (Nha Trang) hoặc Côn Đảo.

5. Uống cà phê và trò chuyện với dân địa phương

Đi du lịch là để nhìn ngắm những mảnh đất mới, nhưng cũng là để gặp gỡ mọi người. Đừng ngại nói chuyện với những người dân địa phương. Bạn vừa được luyện tập tiếng Việt và họ thì cũng có thể luyện tập tiếng Anh.

Đôi khi, sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể hạ thấp sự cảnh giác của mình và thoải mái nói chuyện với những người dân địa phương mà bạn gặp khi đi du lịch. Hãy làm mọi thứ để bạn có thể cởi mở với những lời mời thật lòng.

Nếu bạn quan tâm đến trải nghiệm này thì có nhiều nhóm sinh viên đại học ở các thành phố lớn mà bạn có thể liên hệ, ví dụ như Saigon Hotpot ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Hanoi Kids ở Hà Nội. Họ thích nói chuyện với người nước ngoài và đây sẽ là những trải nghiệm rất thú vị và mới mẻ cho bạn.

6. Đu dây vượt thác ở Đà Lạt

Nếu muốn trải qua cảm giác tim đập thình thịch, bạn hãy thử môn thể thao đu dây vượt thác ở Đà Lạt.

Chúng tôi yêu trải nghiệm này ở thành phố Đà Lạt xinh đẹp, với việc đu dây xuống từ những thác nước cao tới 18m, hoặc nhảy xuống từ vách đá cao 11m.

Đó là một ngày đầy ắp hoạt động và công ty du lịch chúng tôi lựa chọn đã rất chuyên nghiệp và được đào tạo rất kỹ. Bạn cũng có thể thách thức bản thân và làm những điều mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Các nhân viên đi cùng sẽ luôn ở bên cạnh và hỗ trợ bạn. Đó sẽ là một ngày mà bạn không thể quên.

7. Mạnh dạn khám phá ẩm thực của Việt Nam

Một trong những phần thú vị nhất của việc đi du lịch là nếm thử tất cả những loại đồ ăn khác nhau ở địa phương đó. Mỗi một quốc gia đều có những phong cách ẩm thực khác nhau, vì thế, hãy thử "phiêu lưu" đi.

Đồ ăn Việt Nam nói chung là rất ngon, tất nhiên cũng có một vài món khá đặc biệt, ví dụ như món tiết canh vịt mà chúng tôi đã thử khi tới Việt Nam và thấy nó không quá tệ.

Nếu bạn được mời đến nhà của người dân địa phương thì hãy nhận lời và thử tất cả các món ăn của họ đi, dù đó là điều mà bạn chưa từng làm. Nếu bạn muốn biết thêm về ẩm thực địa phương thì hãy tới thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng hoặc Hội An.

8. Đến Gềnh Đá Đĩa ở Phú Yên

Chúng tôi cá với bạn là rất nhiều người không hề biết Việt Nam cũng có một phiên bản Ghềnh Đá Đĩa tuyệt vời như ở Ireland đâu. Nhưng giờ thì bạn biết rồi đó, và tất nhiên, đây là một trong những nơi đặc biệt nhất mà bạn phải ghé thăm ở tỉnh Phú Yên của Việt Nam.

Nhìn từ xa Ghềnh Đá Đĩa trông rất giống một tổ ong to khổng lồ, với hàng ngàn cột đá hình lục giác, hình tròn hay hình vuông, lớp này xếp nối lên lớp kia, liên tiếp và khít nhau đến từng milimet.

Nơi này cũng rất ít người lui tới nên nếu tới đây, khả năng cao là bạn sẽ được tận hưởng "một mảnh trời riêng ta với ta" đó.

9. Leo ngọn núi cao nhất Đông Dương ở Sapa

Sao bạn không tự đặt ra thách thức cho bản thân và leo lên ngọn núi cao nhất Đông Dương - đỉnh Fansipan nhỉ? Leo lên ngọn núi này không phải chuyện dễ dàng, nhưng kết quả cuối cùng sẽ rất xứng đáng. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh xung quanh với tầm nhìn đẹp ngút tầm mắt.

Chúng tôi đã leo trong một ngày. Nhưng nếu bạn không leo núi thường xuyên, chúng tôi khuyên bạn nên leo trong 2 ngày, vì như vậy, bạn còn có thể cắm trại ở giữa đường, ngắm hoàng hôn hoặc bình minh.

Đôi điều về các tác giả bài viết

Xin chào các bạn, chúng tôi là Alesha và Jarryd, những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp kiêm cây viết từng đạt giải thưởng. Chúng tôi đã cùng nhau đi khắp thế giới từ năm 2008 với một đam mê dành cho việc khám phá cũng như du lịch bền vững.

Qua các câu chuyện và hình ảnh của mình, chúng tôi muốn quảng bá cho những điểm đến ít được biết tới hoặc những nền văn hóa tuyệt vời trên thế giới. Là các cây bút du lịch hàng đầu thế giới, nội dung và những chuyến phiêu lưu của chúng tôi từng xuất hiện trên National Geographic, Lonely Planet, CNN, BBC, Forbes, Business Insider, Washington Post...