Cặp đôi diễn đỉnh nhất phim Hàn hiện tại: Liên tục lấy nước mắt khán giả, "bà cả Mine" lột xác gây bất ngờ

Giữa hàng loạt tác phẩm đổ bộ màn ảnh Hàn thời điểm cuối năm, Recipe for Farewel (Công Thức Cho Lời Tạm Biệt) là một mảng màu hoàn toàn khác biệt khi khai thác câu chuyện của một cặp vợ chồng tuổi trung niên, không hào nhoáng, tràn trề cũng thật nặng nề kịch. Phim có sự góp mặt của hai diễn viên gạo cội, bảo chứng về diễn xuất là "bà cả Mine" Kim Seo Hyung và "bác sĩ Kim" Han Seok Kyu. Vào vai một cặp vợ chồng dành những ngày tháng cuối đời để ở bên chăm sóc nhau, cặp đôi với nét diễn tinh tế đã mang đến cho khan giả những câu chuyện dung dị, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa những xót xa, mất mát.



Trong phim, Han Suk Kyu vào vai Chang Wook, một dịch giả kiêm giảng viên khoa Nhân văn. Anh dành cả đời để lo toan công việc mà quên mất rằng vợ con cần sự quan tâm, yêu thương nhiều hơn. Cuộc sống thay đổi khi Chang Wook vừa quyết định ly hôn thì bàng hoàng hay tin vợ mình Jung Da Jung (Kim Seo Hyung) mắc ung thư ruột giai đoạn cuối, sức khỏe yếu đi từng ngày và gặp khó khăn trong việc ăn uống. Lúc này Chang Wook mới nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian trong đời, khiến cho vợ phải một mình vất vả với quá nhiều lo toan cho gia đình. Anh quyết định dành quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại của vợ để cho bù đắp cho cô bằng cách ngày ngày nấu những bữa cơm đặc biệt.



Cốt truyện đơn giản, Recipe for Farewell là thước phim vô cùng bình dị nhưng lại lấy đi không ít nước mắt của khán giả bởi câu chuyện lắng đọng, đầy cảm xúc. Ngọt ngào, buồn bã và và an ủi là những gì mà người xem nói về màn thể hiện của Kim Seo Hyung và Han Seok Kyu. Đặc biệt sự lột xác của Kim Seo Hyung khiến người xem bất ngờ. Từng ghi dấu ấn với những vai diễn có cá tính mạnh như ở Mine, Nobody Knows hay Sky Castle,... lần này, Kim Seo Hyung mang đến một phiên bản nữ tính, bình dị và gần gũi với khán giả hơn rất nhiều. Câu chuyện của người phụ nữ đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng được Kim Seo Hyung thể hiện một cách tài tình, lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Một điểm thú vị nữa của Recipe for Farewell là khán giả sẽ được chiêm ngưỡng quá trình làm ra những mâm cơm, món ăn gia đình vô cùng bình dị. Dù chỉ là mâm cơm đơn giản nhưng từng góc máy đều được chăm chút chỉ mỉ khiến cơm nhà lần đầu tiên trở nên đẹp đến thế trên màn ảnh Hàn.

Bình luận của khán giả: - Bộ phim thực sự đẹp và cảm động. Lâu rồi mới có một bộ phim khiến mình khóc nhiều như vậy - Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ xem thể loại này chứ đừng nói là thích nó nhiều như vậy. Có nỗi buồn nhưng nó không hề thê lương, chỉ có cảm giác bình yên và thoải mái, như một cái ôm ấm áp. - Ngọt ngào, buồn bã và phần nào an ủi. Bộ phim và hai diễn viên chính làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng - Tôi có thể nói rằng đây là bộ phim truyền hình hay nhất trong năm đối với tôi, chất lượng xứng đáng được tham khảo trên truyền hình. Giọng của Han Seok Kyu rất êm dịu, Kim Seo Hyung nhẹ nhàng và đẹp một cách kỳ lạ. Mặc dù tôi biết phim sẽ có nhiều khoảnh khắc khiến tôi buồn nhưng thực sự không thể bỏ qua phim này