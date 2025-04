Choi Hyun Wook chính thức gia nhập dàn diễn viên chính của Delusion (Mê Hoặc), bên cạnh hai ngôi sao đình đám Bae Suzy và Kim Seon Ho, theo thông tin được OSEN xác nhận vào sáng 10/4. Sự xuất hiện của Choi Hyun Wook trong dự án đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp đang lên của nam diễn viên trẻ, đồng thời bổ sung thêm màu sắc mới cho dàn cast vốn đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng.

Bộ ba diễn viên của Delusion

Delusion là bộ phim giả tưởng kỳ bí đan xen giữa hiện thực và huyễn mộng, lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935 và Thượng Hải thế kỷ 18, mở ra một không gian đậm màu gothic và u uất. Trung tâm câu chuyện là Yun Iho (Kim Seon Ho) – một họa sĩ đang chật vật mưu sinh, nhận lời vẽ chân dung cho Song Jeong Hwa (Suzy), một quý cô đầy bí ẩn sống trong biệt thự tách biệt. Khi từng nét cọ chạm vào lớp sương mờ quá khứ, Yun Iho dần phát hiện ra sự thật rùng rợn: Jeong Hwa là một ma cà rồng bất tử, và tất cả những họa sĩ từng cố gắng khắc họa chân dung "Madam Song" đều không bao giờ có cơ hội rời khỏi nơi ấy. Với nhịp phim lôi cuốn cùng bầu không khí đặc quánh sự rình rập và đe dọa, Delusion hứa hẹn là một tác phẩm mang đậm chất ám ảnh – nơi nghệ thuật và sự sống còn đan xen trong từng gam màu u tối.

Suzy tiếp tục đóng 1 dự án chuyển thể từ webtoon

Trong phim, Choi Hyun Wook được kỳ vọng sẽ đảm nhận một vai trò quan trọng – có thể là người đối đầu, người trợ giúp, hoặc một nạn nhân khác của "Madam Song", hứa hẹn mang đến diễn biến gay cấn và sâu sắc hơn cho câu chuyện. Nam diễn viên sinh năm 2002 từng ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi bật như Twenty-Five Twenty-One, Weak Hero Class 1, Twinkling Watermelon và mới đây là vai chính trong High School Return of a Gangster – những vai diễn cho thấy sự linh hoạt trong diễn xuất và khả năng làm chủ màn ảnh của anh dù tuổi đời còn rất trẻ.

Cùng với đó, Suzy và Kim Seon Ho từng khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi kết hợp trong Start-Up (2020). Dù không nên đôi trong kịch bản, cặp đôi vẫn chiếm trọn tình cảm người xem nhờ tương tác ăn ý và diễn xuất tự nhiên, thậm chí tạo nên làn sóng tiếc nuối kéo dài sau khi phim kết thúc. Hình ảnh nhà đầu tư Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho) thầm lặng dõi theo và bảo vệ Seo Dal Mi (Suzy) đã trở thành biểu tượng của “nam phụ quốc dân”. Từ mối tình không thành trong Start-Up đến cuộc chạm trán đầy ám ảnh trong Delusion, sự tái ngộ của Suzy và Kim Seon Ho hứa hẹn mang đến chiều sâu và cảm xúc mới mẻ, khiến người xem càng thêm mong chờ vào “phản ứng hóa học” đậm chất điện ảnh của cặp đôi.

Dẫn dắt toàn bộ dự án là đạo diễn Han Jae Rim – cái tên bảo chứng cho chất lượng khi từng đứng sau thành công của loạt tác phẩm điện ảnh nổi bật như The Face Reader, The King, Emergency Declaration, và gần đây nhất là loạt phim The 8 Show. Han Jae Rim vốn nổi tiếng với phong cách kể chuyện sắc sảo, khả năng xây dựng bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở và chiều sâu tâm lý nhân vật đầy ám ảnh. Với bàn tay nhào nặn của anh, Delusion không chỉ đơn thuần là một bộ phim giả tưởng giật gân, mà còn hứa hẹn mang đậm tính nghệ thuật và triết lý nhân sinh ẩn sau từng khung hình.