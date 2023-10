Cặp đôi cổ trang lệch nhau gần 30cm khiến netizen thích thú: Nữ chính bé như cây kẹo cạnh mỹ nam cực phẩm

Những tháng cuối năm 2023, màn ảnh Hàn liên tục trình làng những bộ phim lấy bối cảnh cổ trang, một trong số đó là The Matchmakers, tác phẩm sẽ trình làng vào 30/10 này trên kênh KBS2. Thời điểm hiện tại, điều khiến khán giả chú ý nhất ở dự án này là màn hợp tác của cặp đôi Rowoon - Cho Yi Hyun. Cả hai đều là những tên tuổi trẻ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Cho Yi Hyun và Rowoon

Đây là lần đầu tiên hai diễn viên 9x này có cơ hội hợp tác chung trong một dự án cũng là bộ phim cổ trang hiếm hoi trong sự nghiệp của cả hai. Khán giả thích thú khi thấy hai diễn viên đứng cạnh nhau trong cùng một khung hình, khi Cho Yi Hyun kém bạn diễn của mình tới 29cm. Sự chênh lệch thực sự lớn về chiều cao này tạo cảm giác của một cặp đôi đáng yêu, khi Cho Yi Hyun dù không hề thấp nhưng lại nhỏ xíu như "cây kẹo" bên cạnh bạn diễn 1m89.

Sự chênh lệch chiều cao đáng yêu giữa cặp đôi

Nhỏ con và đáng yêu là vậy nhưng thực tế trong phim, Cho Yi Hyun lại vào vai một... góa phụ là Soon Deok. Cô có người chồng quá cố là con trai của một người có địa vị cao trong xã hội thời bấy giờ. Hiện tại, Soon Deok đang sống dưới một cái tên khác với tư cách là một bà mai mối và bán những mặt hàng dành cho phụ nữ. Soon Deok được tung hô là bà mối giỏi nhất Hanyang.

Trong khi đó Rowoon lại vào vai Sim Jung Woo - một chàng trai trẻ thông minh, điển trai và được chọn làm phò mã. Trong lễ cưới, công chúa đột ngột qua đời. Điều này khiến cuộc đời của Sim Jung Woo thay đổi và anh trở thành người đàn ông bất hạnh nhất khi không thể làm quan càng chẳng được phép tái hôn. Sim Jung Woo và Jung Soon Deok vô tình quen biết nhau và quyết định cùng hành nghề mai mối.

Rowoon hiện là một mỹ nam đang nổi khi liên tục nhận phim mới. Chỉ riêng trong năm nay, anh có ba bộ phim truyền hình lên sóng, diễn xuất cũng dần được khán giả thừa nhận sau nhiều năm sống với danh xưng idol đá sân. Trong khi đó Cho Yi Hyun là một tân binh sáng giá của màn ảnh Hàn, từng gây tiếng vang lớn với bộ phim Ngôi Trường Xác Sống.

