Cặp đôi chênh lệch 13 tuổi bị chê trông như chú - cháu, visual nam chính ra sao mà khán giả than quá già?

My Dearest (Người Yêu Dấu) trước khi lên sóng thì đã được đánh giá là một trong số những tác phẩm đáng kỳ vọng nhất giai đoạn nửa cuối năm nay của đài MBC. Nhưng có lẽ do ra mắt cùng thời điểm với quá nhiều dự án khủng, đa dạng về thể loại nên vị thế của My Dearest có phần khá khiêm tốn. Rating phim không có nhiều bứt phá, cái tên My Dearest cũng chẳng được khán giả nhắc đến quá nhiều trên mạng xã hội.

Phim đánh dấu sự trở lại của Nam Goong Min với thể loại cổ trang sau 10 năm không ngó ngàng đến dòng phim này. Sánh đôi với anh lần này là nữ diễn viên trẻ đang lên Ahn Eun Jin. Một sự kết hợp của hai cái tên thuộc trường phái thực lực nhưng lại bị khán giả cho là... chọn nhầm vai. Ahn Eun Jin đóng vai tiểu thư quý tộc, xinh đẹp, sức hút khó cưỡng Yoo Gil Chae nhưng trên thực tế, cô lại chưa bao giờ được xếp vào hàng mỹ nhân màn ảnh. Thứ Ahn Eun Jin có là diện mạo đáng yêu, nụ cười tỏa nắng chứ giao diện không hề hợp với vai mỹ nhân cổ trang. Trong khi đó, Nam Goong Min lại bị cho là quá già để đóng vai một thiếu gia hay nam chính trong bộ phim tình cảm, ngọt ngào.

Một vấn đề nữa là Nam Goong Min hơn Ahn Eun Jin tới 13 tuổi. Dĩ nhiên đây không phải khoảng cách tuổi tác quá lớn nhưng vì Nam Goong Min vốn theo đuổi phong cách quý ông lịch lãm, ngay cả trong bộ phim này cũng tạo cảm giác như vậy, nên khi xuất hiện cạnh Ahn Eun Jin, nhiều người cho rằng họ không hợp đôi. Nếu đây là một bộ phim khai thác câu chuyện tình yêu lệch tuổi, chuyện tình "chú cháu" thì có lẽ khán giả sẽ "dễ ngấm" hơn.

Bình luận của khán giả:

- Các nhân vật chính không mang tới cảm giác hấp dẫn về mặt hình ảnh cho câu chuyện lãng mạn này, họ trông giống như một cặp chú cháu ấy. Nếu phim kể về một cặp đôi lãng mạn có khoảng cách tuổi tác lớn thì nó sẽ thành công hơn.

- Chọn diễn viên chính không hợp lý lắm, chênh lệch 13 tuổi không có ích gì cho bộ phim này.

- Tâm lý nhân vật phát triển rất hay nhưng tôi lại thấy diễn viên không hợp vai lắm, Nam Goong Min quá già cho dạng vai diễn này rồi.

- Ahn Eun Jin không xinh lắm nhưng khi xem phim lại thấy rất cuốn hút, thậm chí tôi thấy cô ấy còn đóng tốt hơn cả Nam Goong Min. Nhưng tôi lại không thích những cảnh tình cảm của hai người này lắm, chắc vì vibe lệch nhau.

Nguồn ảnh: MBC