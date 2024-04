Cặp đôi "ăn chùa hàng loạt" bị truy nã sau khi quỵt hóa đơn bít tết 10 triệu đồng, đã "chuồn" trót lọt 7 vụ

Cặp đôi "ăn chùa" bí ẩn đang bị truy nã sau chuỗi vụ "ăn không trả tiền" tại các nhà hàng ở xứ Wales, với vụ việc mới nhất tại nhà hàng Ý Bella Ciao ở Port Talbot gần Swansea. Theo nhân viên nhà hàng, cặp đôi này cùng một nhóm lớn gồm 8 người đã gọi những miếng bít tết đắt tiền, món tráng miệng và 15 chai nước giải khát vào tối thứ Sáu vừa rồi, rồi bí mật rời đi mà không thanh toán hóa đơn trị giá 329 bảng (10,3 triệu đồng).

Nhà hàng Bella Ciao không phải là nạn nhân duy nhất. Cặp đôi này bị nghi ngờ đã "chuồn" mà không trả tiền tại 7 nhà hàng khác nhau trên khắp xứ Wales trong khoảng một năm qua. Các nhà hàng như Somerset Arms ở Port Talbot, Longbow Beefeater ở Pontyclun, nhà hàng Ấn Độ Chilli Too ở Clydach, La Casona ở Skewen, Riverhouse Lounge and Restaurant ở Swansea và The Yard ở Cowbridge đều tin rằng họ cũng là nạn nhân của những kẻ "ăn chùa" đáng ngờ này.

Được biết, cặp đôi thường xuất hiện trên một chiếc xe van màu xanh và gọi món ăn đắt đỏ nhất của quán trước khi lẻn đi. Vào tháng 2 năm nay, nhà hàng Địa Trung Hải La Casona ở Skewen cho biết họ đã báo cảnh sát về việc bị "cướp" sau khi đôi này rời đi. Hai tháng sau, nhà hàng này đã công bố hình ảnh của người phụ nữ.

Vào tháng 8, cặp đôi được cho là đã nhắm vào River House Lounge & Restaurant ở Swansea và để lại một "hóa đơn đắt đỏ" trước khi "lặn mất tăm". Hình ảnh CCTV được công bố vào thời điểm đó cho thấy người đàn ông và một phụ nữ tại địa điểm vào thời gian được cho là vụ "ăn chùa".

Vụ việc tại nhà hàng Bella Ciao vào thứ Sáu đã được ghi lại bằng camera CCTV, cho thấy người phụ nữ cố gắng thanh toán hóa đơn bằng thẻ, nhưng đã bị từ chối hai lần. Cô ta nói với nhân viên rằng con trai mình sẽ đợi bên trong trong khi cô ra ngoài lấy "thẻ khác", nhưng cô ta không quay lại và ngay sau đó, cậu bé cũng biến mất khỏi nhà hàng.

Một chiêu trò tương tự đã được cặp đôi sử dụng tại nhà hàng River House vào năm ngoái, khi tạo ra hóa đơn bữa ăn hoành tráng cho 5 người và "hứa" sẽ lấy tiền mặt từ máy ATM địa phương sau khi thẻ của họ bị từ chối. Tuy nhiên, họ không quay lại, khiến chủ sở hữu nhà hàng phải gọi cảnh sát.

Sau khi nghe câu chuyện từ Bella Ciao vào thứ Sáu, nhà hàng La Casona ở Skewen đã chia sẻ trên mạng xã hội về một câu chuyện tương tự về cặp đôi này, khi họ đến ăn 6 người vào ngày 23/2. Theo nhà hàng, bốn người trong nhóm đã rời khỏi quán ăn sau khi kết thúc bữa ăn, có giá gần 300 bảng Anh (9,4 triệu đồng), để lại người mẹ với một "cậu bé" để thanh toán.

Nhà hàng đã đăng hình ảnh CCTV của người mẹ, người đã nói với nhân viên rằng cô sẽ lấy thẻ khác từ xe ô tô sau khi thẻ cô sử dụng bị từ chối.

Tyrone Reese, quản lý của Bella Ciao, cũng bày tỏ sự thất vọng với sự chậm trễ của cảnh sát trong việc bắt giữ thủ phạm, nói thêm rằng: "Tôi đang trả tiền thuế cho cảnh sát nhưng tôi dường như bất lực. Thật khó chịu khi biết mấy người đó đang ngày càng cao chạy xa bay".

Nhà hàng này cũng cho biết không có cách nào để liên lạc với gia đình ăn quỵt này khi số điện thoại họ sử dụng để đặt bàn là "giả".

Video vụ "ăn chùa" mà ông đăng lên trang mạng xã hội của Bella Ciao đã trở nên viral vào cuối tuần, với hơn 12 triệu người xem bài đăng. Sau khi công bố đoạn clip, ông Reese nói rằng ông nhận được một loạt cuộc gọi đến từ các nhà hàng khác trong khu vực, tuyên bố họ cũng gặp sự cố tương tự với một gia đình đã từ chối trả tiền.

Tuy nhiên, video đã thực sự giúp ích cho việc kinh doanh của ông Reese khi đêm sau đó, ông đã tăng gấp ba lần số lượng đặt chỗ, điều mà ông mô tả là một "dấu hiệu của tình đoàn kết" từ cộng đồng địa phương.

Rời khỏi một nhà hàng mà không trả tiền là một tội phạm và có thể bị phạt tù lên đến hai năm.

Người phát ngôn của Cảnh sát Nam xứ Wales cho biết với MailOnline: "Cảnh sát Nam xứ Wales đang điều tra một số báo cáo về việc rời đi mà không thanh toán từ nhiều doanh nghiệp trong khu vực của chúng tôi. Các cuộc điều tra đang tiếp tục để làm rõ hoàn cảnh đằng sau các sự cố và để xác định những người liên quan".