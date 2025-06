Cặp đôi 290 triệu like khoe biệt thự 180m², chưa decor gì vẫn hút hơn 3 triệu người xem

Linda Ngô - Phong Đạt là cặp đôi "hot" trên mạng xã hội, nổi tiếng với những clip tình cảm vừa dễ thương vừa hài hước. Trên nền tảng TikTok, cặp đôi bỏ túi những "con số khủng" với hơn 290 triệu lượt like cùng với đó 5,5 triệu người theo dõi.

Yêu nhau từ khi Linda Ngô 17 tuổi, chuyện tình của cả hai đã có cái kết ngọt ngào bằng một đám cưới hoành tráng vào năm 2023. Sau nhiều năm đồng hành và cùng nhau phát triển sự nghiệp, mới đây, cặp đôi vui mừng thông báo đã sở hữu căn nhà đầu tiên.

Chưa thiết kế gì nhiều, nhưng 2 video house tour và giới thiệu sơ bộ về căn nhà đã nhanh chóng hút hơn 3 triệu lượt xem, đủ thấy sức hút của đôi vợ chồng trẻ không phải dạng vừa!

Linda Ngô (2000) và Phong Đạt (1994) là cặp đôi được nhiều người yêu mến

Tầng 1

Tổ ấm của vợ chồng Linda Ngô là một căn biệt thự song lập, với diện tích đất 180m² và tổng diện tích sàn lên đến 257m².

Ngay từ lối vào, căn nhà đã có một khoảng sân nhỏ. Vợ chồng Linda dự định tận dụng không gian này làm bãi đỗ xe, đồng thời sẽ thiết kế thêm phần mái che để đảm bảo tiện nghi khi sử dụng lâu dài.

Không gian sinh hoạt chung tại tầng 1 là nơi hội tụ đầy đủ các chức năng gồm phòng khách, phòng bếp và khu vực bàn ăn.

Ở khu phòng khách, cặp đôi dự định sẽ đặt bộ sofa to cùng TV cỡ lớn để biến nơi này thành "góc chill" đúng nghĩa. Tiến sâu vào trong là bàn ăn bố trí ngay đối diện cửa ra vườn, nhờ vậy không gian ăn uống luôn ngập tràn ánh sáng và thoáng khí. Khu vườn nhỏ cũng không bị bỏ qua, sẽ được tận dụng để đặt thêm máy nướng BBQ - lý tưởng cho những bữa tiệc cuối tuần.

Cuối cùng, cạnh bàn ăn sẽ là gian bếp. Linda Ngô muốn thiết kế bàn đảo to ở không gian này, cô chia sẻ rằng đây là một trong những khu vực được đầu tư nhiều nhất.

Tầng 2

Tầng 2 được tận dụng làm không gian nghỉ ngơi chính của cả hai vợ chồng, với bố cục gồm một phòng ngủ master rộng rãi và hai phòng nhỏ dành cho con cái trong tương lai hoặc để người thân, bạn bè ngủ lại khi cần.

Linda Ngô chia sẻ rằng, phòng ngủ master là thiết kế mà 2 vợ chồng "manifest" từ rất lâu. Mọi chi tiết tại đây đều được tính toán kỹ càng từ trước - không chỉ đẹp mà còn phải tiện nghi. Cặp đôi dự định sẽ thiết kế nhà tắm với 2 bồn rửa mặt để sinh hoạt thoải mái hơn, đi kèm với đó là phòng thay đồ riêng biệt - nơi Linda Ngô có thể quay video "get ready with me" một cách dễ dàng.

Tầng 3

Tầng 3 là không gian yêu thích nhất của chồng Linda Ngô. Với diện tích thoáng đãng, cặp đôi dự định biến tầng này thành khu làm việc lý tưởng, nơi cả hai có thể lên ý tưởng nội dung, quay vlog hàng ngày.

Kế hoạch bài trí gồm 2 bàn làm việc, đi kèm là một góc sofa kết hợp tivi - vừa tiện cho việc thư giãn, vừa là "phòng khách mini" dành cho bạn bè ghé chơi.

Một điểm cộng lớn của tầng 3 là có ban công rộng rãi. Tuy chưa lên thiết kế cụ thể nhưng vợ chồng Linda Ngô đã cân nhắc về việc bổ sung bàn ghế hoặc decor thành một khu vườn mini để biến nơi này thành chốn chill lý tưởng!