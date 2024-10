Cấp cứu da khô với loạt serum sáng da, chống lão hóa, cấp ẩm được sale đậm, chị em nhanh tay!

Trong khi chị em đang bồi hồi, rung động vì thu sang thì thời tiết này cũng mang lại không ít rắc rối. Không khí mát mẻ khiến chị em chủ quan, không đề phòng nắng gắt khiến da dễ thâm sạm. Chưa kể tiết trời hanh khô làm da nứt nẻ vô cùng. Càng sớm càng tốt, chị em hãy sắm cho mình những món "bảo bối" cứu cánh ngay thôi.

Để có hàng skincare xịn mà vẫn tiết kiệm, Shopee đang có chương trình Đại Tiệc Thương Hiệu từ 26.9 đến 12.10 với nhiều ưu đãi lớn cho toàn brand có tiếng. Nàng check ngay nhé!

1. SOME BY MI Serum Retinol 0.1% với Collagen và Peptide Retinol Intense Reactivating Serum 30ml

Mở đầu deal là chai serum nhà SOME BY MI - Retinol Intense Reactivating Serum chứa Retinol 0.1%, Collagen và Peptide giúp tái tạo da và ngăn ngừa lão hóa. Trong em này, Retinol kích thích sản sinh tế bào mới, giảm nếp nhăn và làm mờ thâm còn Collagen và Peptide bổ sung độ đàn hồi và săn chắc cho da.

Vào thời tiết mùa thu hanh khô, sản phẩm còn có khả năng dưỡng ẩm, giữ cho da không bị khô ráp. Đặc biệt, với nồng độ Retinol nhẹ nhàng 0.1%, serum SOME BY MI phù hợp cho người mới bắt đầu sử dụng Retinol để có làn da mềm mịn mà không gây kích ứng. Em này đang được sale 19%, bạn mua trong live trên Shopee còn được tặng kèm mặt nạ vitamin C dưỡng sáng da trị giá 250.000đ nữa đấy.

Nơi mua: Shopee - Giá: 539.500đ (giảm 19%)

2. Serum Glycolic Melasyl 8% [Melasyl+Glycolic+Niacinamide] Loreal Paris

Serum Glycolic Melasyl 8% của L'Oréal Paris là sản phẩm tập trung vào dưỡng sáng da, mờ thâm mụn và nám để cho em có làn da hồng hào, rạng rỡ. Em này "thần thánh" như vậy nhờ sự kết hợp của các thành phần như: Glycolic Acid 8% giúp loại bỏ tế bào chết, kích thích tái tạo da; Niacinamide hỗ trợ làm mờ thâm nám, giảm viêm; Melasyl làm sáng da, giúp da rạng rỡ hơn.

Serum Glycolic Melasyl 8% sẽ phù hợp cho những ai đang gặp vấn đề về thâm mụn, nám hoặc da xỉn màu. Dịp này, Shopee sale từ 469.000đ chỉ còn 358.000đ/ lọ.chưa kể còn được tặng thêm mẫu dùng thử và dầu dưỡng tóc "quốc dân" L'Oreal Paris Elseve Extraordinary Oil giá 289.000đ nữa đấy, chị em chốt đơn lẹ nhé!

Nơi mua: Shopee - Giá: 358.000đ (giảm 24%)

3. Serum OLAY REGENERIST dưỡng da sáng khỏe & phục hồi dấu hiệu lão hóa

Serum OLAY REGENERIST cũng là 1 gợi ý đáng tham khảo để chị em luôn có làn da ưng ý. Serum này tập trung vào việc làm mờ nếp nhăn, nâng cơ mặt và cải thiện độ đàn hồi, mang lại làn da sáng khỏe hơn.

Em này cũng đặc biệt thích hợp để chống lão hóa và dưỡng da vào mùa thu hanh khô, khi da cần nhiều độ ẩm và phục hồi từ những tác động của thời tiết. Sản phẩm đang được giảm từ 549.000đ còn 399.000đ, chị em tranh thủ mua liền cả lỡ.

Nơi mua: Shopee - Giá: 399.000đ (giảm 27%)

4. Torriden Dive In Serum

Sau khi được "chiến thần" Hà Linh và nhiều influencer khác sử dụng, serum Torriden trở thành item được nhiều chị em săn lùng và tin dùng. Em này có công dụng cấp ẩm nổi bật với thành phần chính là Hyaluronic Acid phân tử thấp, giúp dưỡng ẩm sâu và hiệu quả hơn so với các loại Hyaluronic Acid thông thường.

Ngoài ra, Panthenol cũng giúp làm dịu da, giảm kích ứng và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. trong khi Ceramide hỗ trợ duy trì độ ẩm, ngăn mất nước và làm da trở nên săn chắc hơn. Có thể nói, em này là "bảo bối" lý tưởng cho da thiếu nước, khô ráp, đặc biệt trong thời tiết hanh khô như mùa thu. Hiện, serum Torriden cũng đang được giảm 10%.

Nơi mua: Shopee - Giá: 269.000đ (giảm 10%)

5. Serum d'Alba dạng xịt thuần chay cấp ẩm và làm dịu da Vital Spray Serum 100ml

Bên cạnh Torriden thì serum d'Alba cũng là 1 item được hội đam mê làm đẹp ưu ái trong thời gian gần đây. Em này có công dụng cấp ẩm và làm dịu da hiệu quả, được thiết kế dưới dạng xịt tiện lợi, chị em dùng trong tiết trởi này cực mê - khi da dễ bị khô và kích ứng.

Bảng thành phần thuần chay lành tính, với những "gương mặt" nổi bật như nấm Truffle trắng giàu chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng và phục hồi da; Niacinamide làm sáng da, giảm thâm nám và tăng cường sức đề kháng cho da; Hyaluronic Acid cấp ẩm sâu và chiết xuất rau má có khả năng làm dịu da, giảm kích ứng. Sản phẩm đang có ưu đãi giảm 23%.

Nơi mua: Shopee - Giá: 270.000đ (giảm 23%)