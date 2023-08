"Cao thủ" IELTS nhận xét về trình ngoại ngữ của 2 nàng Hậu giỏi tiếng Anh nhất nhà Sen Vàng: Ai hơn ai?

Thông tin về những Hoa hậu, Á hậu luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, bất chấp việc họ vừa giành vương miện hay đã đăng quang từ những năm trước. Bên cạnh nhan sắc, trình độ học vấn cũng như khả năng ngoại ngữ của các nàng Hậu cũng thường trở thành chủ đề hot.

Trong số những nàng Hậu hot nhất showbiz hiện tại, nếu để chỉ ra ai là người nói tiếng Anh tốt nhất, có lẽ Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022 kiêm Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 sẽ là hai cái tên hiện lên đầu tiên.

Mới đây nhất trong đêm chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023), netizens một lần nữa phải "trầm trồ" trước khả năng tiếng Anh của cả 2 nàng Hậu "siêu ngoại ngữ" nhà Sen Vàng.

Đầu tiên là về Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, phần được mọi người yêu thích nhất có lẽ là lời chào cô gửi tới đương kim Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska bằng tiếng Anh: "My dear Karolina, welcome you back to my homeland Vietnam. You were there witnessing me being crowned as Miss World Vietnam and today I’m standing here so humbly grateful for the journey that i’ve had. Today i’ll be taking my new steps with full pride and whatever comes tomorrow, i shall move with grace and act with love".

Tạm dịch:"Gửi Karolina của tôi, chào mừng bạn trở với quê hương của tôi - Việt Nam. Bạn đã ở đây chứng kiến tôi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Và hôm nay, tôi đang đứng đây một cách đầy biết ơn vì hành trình tôi đã đi qua. Hôm nay, tôi sẽ bước đi một chặng đường mới với đầy sự tự hào. Nếu mai kia ra sao, tôi sẽ vẫn sẽ thành thật và hành động vì tình yêu".

Người nước ngoài "trầm trồ" trước khả năng tiếng Anh không khác gì người bản xứ của Hoa hậu Mai Phương (Nguồn: IELTS LangGo)

Huỳnh Nguyễn Mai Phương tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023

Tiếp đến là bài phát biểu bằng tiếng Anh của Lê Nguyễn Bảo Ngọc, cụ thể như sau: "To everyone who is shooting for the moon, please remember, on your path, you might feel defeated. Look up to the stars. When the moon isn't full, the star shine more brightly. And just like the moon, we grow through phrases. But in the end, there will always be light, as long as you dare to rise above the clouds".



Tạm dịch: Gửi tới những ai đang có những mục tiêu và hoài bão lớn trong cuộc sống này: Xin hãy nhớ rằng, trên con đường mà bạn đang đi, bẹn sẽ có thể cảm thấy bị đánh bại. Những lúc như vậy, hãy ngước nhìn lên những ngôi sao, khi mặt trăng chưa tròn, chúng sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn. Và cũng như mặt trăng kia, chúng ta trưởng thành qua từng giai đoạn của cuộc sống. Nhưng cuối cùng, sẽ luôn có ánh sáng xuất hiện miễn là chúng ta dám vươn lên qua khỏi những đám mây.

Bài phát biểu đầy xúc động của Hoa hậu Bảo Ngọc (Nguồn: TikTok Lê Nguyễn Bảo Ngọc)

Tại đêm chung kết, cô không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ mình trong thời gian vừa qua

Trước khả năng tiếng Anh của 2 nàng Hậu, thầy Luyện Quang Kiên - người Việt Nam đầu tiên đạt IELTS 9.0, nêu cảm nhận: "Phát âm của 2 nàng Hậu đều rõ ràng và nếu có lỗi cũng là lỗi rất nhỏ, hoàn toàn có thể hiểu được. Ngữ điệu và ngắt nghỉ tự nhiên. Từ vựng phong phú với nhiều collocations (cụm từ cố định) và metaphores (biện pháp ẩn dụ) phù hợp với ngữ cảnh. Vậy nên, rất khó để nói là ai hơn ai được vì bài nói của cả Bảo Ngọc và Mai Phương đều tốt".

Ngoài ra, thầy Kiên còn chỉ ra một số cụm từ vựng hay ho được 2 nàng Hậu sử dụng trong bài final speech của mình:

- Grow through phases (Lớn lên qua từng giai đoạn - PV)

- Shoot for the moon ("Shoot for the moon" là một thành ngữ, được hiểu là những mục tiêu và hoài bão lớn trong cuộc sống - PV).

- Rise above the clouds (Vượt lên trên những đám mây, ý chỉ sự nỗ lực giúp chúng ta vượt lên trên tất cả - PV).

- Humbly graceful (tạm dịch: phong nhã nhún nhường - PV)

- Dare to (dám làm, dám thử thách, đương đầu - PV)

- Taking new steps (thực hiện những bước đi mới- PV).

Đương nhiên, ý kiến của thầy Kiên không đại diện cho tất cả, vì quan điểm của mỗi người là khác nhau. Nhưng về cơ bản, từ trước đến nay, Hoa hậu Mai Phương và Hoa hậu Bảo Ngọc đều nổi tiếng với khả năng học tập, đặc biệt là khả năng tiếng Anh.

Đây không phải lần đầu tiên Bảo Ngọc và Mai Phương khiến dân tình "trầm trồ" trước trình ngoại ngữ của mình. Thậm chí tiếng Anh của Mai Phương còn được người nước ngoài khen là chẳng khác gì người bản xứ, nhắm mắt lại, chỉ nghe giọng của Mai Phương thì tưởng người Anh đang nói chuyện.

2 nàng Hậu này có điểm chung là đều sở hữu mức điểm IELTS 8.0 và cùng học tại các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM. Nếu như Mai Phương theo học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hệ Thạc sĩ sau khi hoàn thành xong tấm bằng tiếng Anh Thương mại của trường Đại học Đồng Nai, thì Bảo Ngọc lại theo học trường Đại học Quốc tế, ngành Quản trị Kinh doanh. Trước đó, cả hai từng nhiều lần khiến dân tình trầm trồ vì học vấn xuất sắc.