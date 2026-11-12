Cao Thiên Trang và hành trình học cách “ưu tiên bảo vệ mình”

Từng đặt gia đình và sự nghiệp lên trước sức khỏe, Cao Thiên Trang chỉ thực sự nhận ra giá trị của việc chăm sóc bản thân sau biến cố sức khỏe trước thềm hôn nhân.

‏Khán giả quen thuộc với hình ảnh Cao Thiên Trang bản lĩnh, cá tính và mạnh mẽ trên sàn diễn. Nhưng phía sau vẻ ngoài kiên cường ấy, cô cũng là một người phụ nữ cần được yêu thương, vỗ về và quan tâm. Đồng hành cùng chiến dịch nâng cao nhận thức về HPV "Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên", do MSD Việt Nam phối hợp cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam thực hiện, cô chia sẻ bài học đến từ chính hành trình của bản thân: "Tôi nhận ra phụ nữ hoàn toàn xứng đáng ưu tiên chính mình, trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn."‏

‏Trang của trước đây luôn muốn chứng minh năng lực qua công việc và muốn chu toàn những trách nhiệm với gia đình. Riêng sức khỏe bản thân lại thường bị xếp sau cùng. Thậm chí, trong điện thoại của cô từng không có lấy một lịch hẹn khám sức khỏe định kỳ.‏

‏Giống như nhiều phụ nữ khác, Cao Thiên Trang từng đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp lên hàng đầu.

‏Đó cũng là thực tế của không ít phụ nữ hiện đại. Giữa guồng quay công việc và những trách nhiệm với gia đình, việc chăm sóc bản thân đôi khi trở thành điều có thể trì hoãn. Sức khỏe chỉ thực sự được chú ý khi cơ thể bắt đầu phát đi những tín hiệu bất thường.‏

‏Bước ngoặt đến với Trang trong giai đoạn chuẩn bị kết hôn. Qua một lần kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, cô phát hiện mình có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. Từ tâm trạng háo hức chuẩn bị cho cuộc sống mới, Trang chuyển sang hoang mang, lo lắng, đặc biệt khi nghĩ đến hành trình làm mẹ trong tương lai. Cô đã mất gần hai năm để đi qua giai đoạn ấy.‏

‏Cao Thiên Trang đồng hành cùng chiến dịch "Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên", lan tỏa thông điệp chủ động quan tâm và bảo vệ sức khỏe phụ nữ.

‏Trải nghiệm của Trang cũng gợi nhắc đến những nguy cơ sức khỏe có thể diễn ra âm thầm, như HPV. HPV là một loại virus gây u nhú ở người. Phần lớn các trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và có thể tự đào thải. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm dai dẳng với một số tuýp HPV nguy cơ cao có thể dẫn đến các tổn thương tiền ung thư, ung thư và các bệnh lý liên quan, trong đó có ung thư cổ tử cung. ‏

‏Nhìn lại hành trình của mình, cô nhận ra một nghịch lý: bao năm qua, mình luôn nghĩ cố gắng là vì gia đình, nhưng khi bản thân gặp vấn đề sức khỏe, chính gia đình lại là những người phải gánh vác và lo lắng cho mình. Sức khỏe của mình, hóa ra, chưa bao giờ là chuyện riêng của mình. Từ đó, Trang mong muốn khỏe mạnh, trước hết là để không trở thành nỗi lo của những người thương yêu.‏

‏Chiến dịch "Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên" được MSD Việt Nam triển khai đến hết tháng 12/2026, trong bối cảnh Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026–2035 (Quyết định 358/QĐ-BYT). Với mong muốn giúp phụ nữ tiếp cận những thông tin khoa học đáng tin cậy về HPV và các biện pháp dự phòng hiện có, chiến dịch truyền tải thông điệp rằng việc quan tâm đến sức khỏe không chỉ dành cho chính mình mà còn là một phần của hành trình gìn giữ những điều có ý nghĩa trong cuộc sống.‏

‏Đại diện MSD Việt Nam, bà Nguyễn Thủy An, Quản lý Y khoa, chia sẻ: "Thông qua chiến dịch này, chúng tôi mong muốn góp phần tạo ra nhiều cuộc trò chuyện cởi mở hơn về HPV và các bệnh lý liên quan, giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về các biện pháp dự phòng hiện có và chủ động trao đổi với nhân viên y tế để đưa ra những quyết định phù hợp cho sức khỏe của bản thân. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của MSD nhằm đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy y tế dự phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân."

‏Đại diện MSD Việt Nam, bà Nguyễn Thủy An, cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Cao Thiên Trang và chị Ngọc Anh lan tỏa thông điệp "Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên".

‏Bên cạnh Cao Thiên Trang, chiến dịch còn có sự đồng hành của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và chị Hoàng Thị Ngọc Anh (kinh doanh tự do). Dù ở những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, cả ba cùng lan tỏa thông điệp: chăm sóc sức khỏe bản thân cũng là cách bảo vệ những người thân yêu, những kế hoạch tương lai và những điều có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. ‏