Cao Bằng: Thấy vợ lạnh nhạt, chồng cầm đá choảng vỡ đầu

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc ghen tuông do vợ có thái độ lạnh nhạt với mình, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 21/4/2023, tại khu vực đám rẫy thuộc xóm Nặm Nà, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, đối tượng Thống có lời nói khó nghe, gây mâu thuẫn rồi tay cầm hòn đá to bằng nắm tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của vợ là Vương Thị T... làm hòn đá bị vỡ làm đôi.

Thấy vợ chảy máu, bị thương song người chồng vũ phu này tiếp tục sử dụng phần còn lại của hòn đá đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu vợ, khiến nạn nhân gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 39%.

Bị cáo Nông Bàng Thống ra tòa lĩnh án (Ảnh: TM)

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng Nông Bàng Thống 5 năm tù giam về tội “giết người” quy định tại điểm n khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.