Cao Bằng: Mực nước sông Gâm dâng cao, trung tâm huyện Bảo Lâm ngập sâu trong lũ

Dự báo trong những ngày tới, mực nước lũ trên sông Gâm sẽ tiếp tục dâng cao; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2,5. Tình trạng sạt lở đất đá tại các tuyến giao thông qua huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc còn nhiều phức tạp. Tỉnh Cao Bằng yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động các lực lượng trên địa bàn cùng nhân dân chủ động khắc phục thiệt hại do lốc, mưa to, sạt lở đất theo phương châm "4 tại chỗ", không lơ là chủ quan trước diễn biến khó lường của thiên tai.