Rạng sáng ngày 10/6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại về người và sản xuất nông, lâm nghiệp, giao thông và tài sản khác của Nhà nước và nhân dân.

Mưa lũ kinh hoàng còn khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Chiến sĩ công an liều mình xông vào dòng nước lũ cứu người dân bị cuốn trôi

Mưa lũ kinh hoàng ở Hà Giang:: Chiến sĩ công an liều mình cứu người dân

Chiều 10/6, trên MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiến sĩ công an liều mình xuống dòng nước lũ cứu người khiến nhiều người thót tim.

Theo dõi đoạn clip cho thấy, trong lúc đang làm nhiệm vụ, chiến sĩ công an đã nhìn thấy một người dân bị nước lũ cuốn trôi tại Mèo Vạc, Hà Giang.

Trong thời khắc nguy hiểm, chiến sĩ công an đã không ngần ngại lao vào dòng nước xiết, đang cuồn cuộn chảy để cứu người.

Theo tìm hiểu được biết, chiến sĩ công an dũng cảm trong đoạn clip là Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an huyện Mèo Vạc. Thời điểm xảy ra sự việc, đồng chí Tường đang cùng các cán bộ làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm qua tại tuyến đường xuống sông Nho Quế. Nhờ hành động dũng cảm của mình, chiến sĩ công an đã cứu được 2 người dân ở xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) cố đi qua suối chảy xiết.

https://kenh14.vn/clip-chien-si-cong-an-lieu-minh-xong-vao-dong-lu-xiet-cuu-nguoi-dan-bi-cuon-troi-20240610200240677.chn