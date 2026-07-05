Cảnh tượng mưa lớn ở Tây Hồ khiến nhiều người bất ngờ, thốt lên: Không tin vào mắt mình

Cảnh này có gì mà khiến nhiều người phải cảm thán bất ngờ?

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện các video được cho là ghi lại cảnh Tây Hồ ở Hàng Châu, Trung Quốc sau một trận mưa lớn. Trong video, mặt hồ, bầu trời và ánh sáng cuối ngày hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh rực màu cam, khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí thốt lên “không tin vào mắt mình”.

Tuy nhiên, cũng chính vì quá đẹp và có phần siêu thực, các video này đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là khoảnh khắc thiên nhiên hiếm gặp sau mưa, trong khi số khác đặt nghi vấn hình ảnh đã qua chỉnh sửa mạnh hoặc có thể là sản phẩm của AI. Hiện chưa có kết luận chính thức xác nhận video là thật hay do công nghệ tạo ra.

Dù vậy, sự chú ý dành cho những video này một lần nữa khiến nhiều người nhắc đến Tây Hồ – điểm đến vốn được xem là biểu tượng du lịch của Hàng Châu, nơi chỉ một cơn mưa, một lớp sương mờ hay vệt nắng cuối ngày cũng có thể tạo nên khung cảnh rất khác.

Tây Hồ vốn đã nổi tiếng với vẻ đẹp “như tranh”

Tây Hồ, hay West Lake/Xihu, nằm ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là một trong những thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất của quốc gia này và đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Theo UNESCO, cảnh quan văn hóa Tây Hồ bao gồm hồ nước và các ngọn đồi bao quanh ba phía, cùng hệ thống đền, chùa, tháp, đình, vườn cây, đường đê và đảo nhân tạo. UNESCO cũng cho biết nơi đây đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà thơ, học giả và nghệ sĩ từ thế kỷ 9, đồng thời có ảnh hưởng tới nghệ thuật thiết kế vườn cảnh ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc qua nhiều thế kỷ.

Chính bởi nền cảnh đặc biệt ấy, Tây Hồ không chỉ đẹp vào những ngày trời trong. Mưa sương, hoàng hôn, tuyết mỏng hay mùa sen đều có thể khiến nơi này khoác lên một diện mạo khác. Với mặt hồ rộng, núi xa, tháp cổ, hàng liễu ven bờ và những cây cầu gắn với truyền thuyết, Tây Hồ từ lâu đã mang vẻ đẹp bảng lảng, gần với hình dung của nhiều người về một bức tranh thủy mặc Giang Nam.

Bảo tàng Tây Hồ cũng giới thiệu cảnh quan nơi đây gắn với bố cục “hai đường đê, ba đảo”, “ba mặt là núi, một mặt là thành phố” và hệ thống “Tây Hồ thập cảnh” – những cảnh đẹp nổi tiếng thay đổi theo mùa, theo thời tiết và thời điểm trong ngày.

Du lịch Tây Hồ mùa mưa: đẹp nhưng cần cẩn trọng

Với du khách, Tây Hồ là điểm đến có thể dành cả ngày để khám phá. Những địa danh quen thuộc thường được nhắc đến gồm Tô Đê, Bạch Đê, Đoạn Kiều, Tam Đàm Ấn Nguyệt, Lôi Phong Tháp, Khúc Viện Phong Hà, Hoa Cảng Quan Ngư. Ngoài đi bộ ven hồ và chụp ảnh, du khách còn có thể đi thuyền khi thời tiết thuận lợi, thưởng trà Long Tỉnh, ghé Linh Ẩn Tự, phố cổ Hà Phường hoặc các công viên quanh hồ.

Bảo tàng Tây Hồ cho biết khu vực này có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, bốn mùa rõ rệt, lượng mưa trung bình năm khoảng 1.450 mm. Chính khí hậu ẩm và nhiều mưa góp phần tạo nên vẻ mềm mại, hài hòa cho cảnh quan Tây Hồ, nhưng cũng khiến du khách cần chuẩn bị kỹ khi đi vào mùa mưa.

Nếu muốn ngắm Tây Hồ trong mưa, du khách nên ưu tiên những thời điểm mưa nhỏ, trời dịu, thay vì ra ngoài khi có cảnh báo dông, mưa lớn hoặc gió giật. Không nên đứng sát mép hồ để quay chụp, hạn chế đi thuyền khi thời tiết xấu, tránh trú dưới cây lớn và nên mang giày chống trượt, áo mưa nhẹ hoặc ô.

Ngoài khu vực quanh hồ, du khách có thể kết hợp tham quan một số điểm nổi tiếng gần Tây Hồ như Linh Ẩn Tự, một trong những ngôi chùa cổ nổi bật của Hàng Châu; làng trà Long Tỉnh/Meijiawu để tìm hiểu văn hóa trà xanh nổi tiếng của Chiết Giang; hoặc phố cổ Hà Phường – Qinghefang, nơi tập trung nhiều cửa hàng, món ăn đường phố và không gian kiến trúc cổ.

Nếu có thêm thời gian, Công viên đất ngập nước Tây Khê cũng là lựa chọn đáng cân nhắc để đổi không khí, phù hợp với du khách muốn trải nghiệm thiên nhiên yên tĩnh hơn sau khi đã dạo quanh Tây Hồ. Các tuyến tham quan phổ biến ở Hàng Châu thường kết hợp Tây Hồ với Linh Ẩn Tự, làng trà Long Tỉnh và phố Hà Phường trong cùng một ngày.