Cảnh tượng hành khách uống bia, ăn nhậu trên máy bay: Có vi phạm quy định? Thì ra nhiều người chưa biết

Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây đã khiến nhiều người bất ngờ. Trong khoang hành khách của một chuyến bay, hai người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ bày ra trước mặt lon bia, ly giấy cùng túi đồ ăn như nem chua. Trên chiếc bàn gập nhỏ trước ghế, khung cảnh trông chẳng khác gì một “bàn nhậu mini” giữa không trung.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người cho rằng việc mang bia lên máy bay rồi mở ra uống là hành động thiếu ý thức trong không gian công cộng kín. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hành khách mang theo đồ ăn, đồ uống cá nhân khi đi máy bay không phải chuyện hiếm. Từ đó, một câu hỏi được đặt ra: Uống bia, rượu trên máy bay có vi phạm quy định hay không?

Không được tự uống rượu, bia mang theo trên máy bay

Theo quy định của nhiều hãng hàng không, trong đó có Vietnam Airlines, hành khách không được phép tự ý sử dụng đồ uống có cồn mang theo trên máy bay. Trong phần Điều kiện vận chuyển đăng tải trên website chính thức, hãng nêu rõ: hành khách không được tiêu thụ đồ uống có cồn trên chuyến bay trừ khi đồ uống đó được phục vụ bởi hãng hàng không.

Điều này có nghĩa là dù hành khách có mang theo rượu hoặc bia trong hành lý xách tay, họ không được tự mở ra để uống trong suốt chuyến bay. Nếu muốn sử dụng đồ uống có cồn, hành khách chỉ được uống đồ uống do hãng hàng không cung cấp và phục vụ trên khoang.

Quy định tương tự cũng được nhiều hãng hàng không quốc tế áp dụng. Theo hướng dẫn an toàn bay của một số hãng, việc kiểm soát đồ uống có cồn nhằm giúp tổ bay theo dõi tình trạng hành khách và ngăn ngừa nguy cơ say xỉn gây mất trật tự trên tàu bay.

Ngoài ra, tiếp viên hàng không có quyền từ chối phục vụ thêm rượu, bia nếu nhận thấy hành khách có dấu hiệu đã uống quá nhiều hoặc có hành vi không phù hợp.

Có thể mang rượu lên máy bay nhưng không được tùy ý sử dụng

Một điểm khiến nhiều người dễ nhầm lẫn là quy định về mang theo rượu bia và quy định về sử dụng rượu bia trên máy bay là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Theo hướng dẫn hành lý của Vietnam Airlines, hành khách vẫn có thể mang đồ uống có cồn lên máy bay nếu đáp ứng các điều kiện về nồng độ cồn. Cụ thể, đồ uống có nồng độ cồn dưới 24% không bị hạn chế số lượng, trong khi đồ uống có nồng độ từ 24% đến 70% được phép mang tối đa 5 lít mỗi hành khách và phải được đóng trong chai của nhà sản xuất, còn nguyên niêm phong. Những loại rượu có nồng độ trên 70% sẽ bị cấm vận chuyển theo quy định an toàn hàng không.

Tuy nhiên, việc được phép mang theo không đồng nghĩa với việc có thể mở ra uống bất cứ lúc nào trên chuyến bay. Trong nhiều trường hợp, ngay cả rượu mua tại các cửa hàng miễn thuế ở sân bay cũng được khuyến cáo giữ nguyên niêm phong cho đến khi kết thúc hành trình.

Hành khách say rượu có thể bị xử lý

Các chuyên gia hàng không cho biết việc kiểm soát rượu bia trên máy bay không chỉ là quy định dịch vụ mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh và an toàn bay.

Trong không gian kín của khoang hành khách, nếu một người uống quá nhiều rượu bia, họ có thể trở nên kích động hoặc mất kiểm soát, ảnh hưởng đến trật tự trên chuyến bay. Theo quy định về an ninh hàng không, những hành khách có dấu hiệu say rượu, gây rối hoặc không tuân theo hướng dẫn của tổ bay có thể bị từ chối phục vụ, lập biên bản vi phạm hoặc xử lý theo quy định.

Trên thực tế, đã từng có nhiều trường hợp hành khách bị xử phạt hoặc thậm chí bị cấm bay trong một thời gian vì hành vi gây rối trên máy bay liên quan đến rượu bia.