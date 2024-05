Cảnh sát truy đuổi ô tô "điên" tông người đi đường bị thương

Cảnh sát truy đuổi, chặn bắt ô tô gây tai nạn.

Khoảng 7h30 sáng 23/5, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển số TPHCM di chuyển với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương .

Khi xe này đi đến đường Bàu Bàng (phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một) thì xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển. Cú tông mạnh khiến người phụ nữ nằm bất động trên đường, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân bị ô tô tông trúng bị thương

Trong khi đó, tài xế ô tô không dừng xe mà vừa bấm còi vừa nhấn ga cho xe rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an thành phố Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng tổ chức truy đuổi và chặn bắt. Tài xế và phương tiện được đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, nam tài xế ô tô cho biết do hoảng loạn nên điều khiển xe tiếp tục di chuyển chứ không có ý định bỏ trốn.