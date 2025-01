Cảnh sát “giăng lưới” bắt kẻ trốn trại trên cao tốc TP HCM - Long Thành

Ngày 19-1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM) bắt giữ Nguyễn Tú Kiệt (19 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang), đồng thời bàn giao Kiệt cho Công an huyện Bình Chánh.

Nguyễn Tú Kiệt tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Kiệt do đã cướp giật tài sản hồi cuối năm 2024. Song sau đó Kiệt đã trốn trại.

Đến sáng nay, công an phát hiện Kiệt ở trên xe khách chạy trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nên “giăng lưới” mai phục.

Cơ quan công an xác định Kiệt là người trốn trại nên sẽ manh động, liều lĩnh. Theo đó để không ảnh hưởng đến hành khách đi cùng, không để gây ách tắc giao thông, nhiều lực lượng đã được huy động.

Nhiều lực lượng được huy động bắt giữ Kiệt.

8 giờ sáng 19-1, tại km11 cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua TP Thủ Đức), cảnh sát đã dừng chiếc xe khách, đồng thời nhanh chóng áp sát, khống chế Kiệt.