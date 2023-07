Cảnh phim xúc động nhất tuần qua: Nam chính tiến bộ sau nhiều năm diễn dở, giúp rating vượt mốc 23%

The Real Has Come (Người Ấy Đã Đến) là bộ phim cuối tuần sở hữu tỷ suất người xem cao nhất hiện tại. Ở hai tập mới nhất, con số lên tới 23,9%, đánh dấu mức cao mới mọi thời đại của loạt phim này. Chỉ còn bốn tập nữa là loạt phim chính thức khép lại, khán giả mong chờ sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa ở hồi kết của phim.



Ở những diễn biến mới nhất, người xem ghi nhận sự tiến bộ đáng kể của nam chính Ahn Jae Hyun, người từng nổi tiếng bởi lối diễn xuất đơ cứng, thiếu cảm xúc. Đến với The Real Has Come, ở giai đoạn đầu, Ahn Jae Hyun còn lộ nhiều khuyết điểm diễn xuất nhưng cho đến thời điểm hiện tại, khi phim đi tới hồi kết, anh được cho là đã thực sự nhập tâm vào vai diễn. Biểu cảm tự nhiên, ánh mắt nhiều cảm xúc hơn là yếu tố giúp Ahn Jae Hyun và The Real Has Come giữ chân được người xem.

Khán giả đồng loạt cho rằng cảnh Gong Tae Kyung (Ahn Jae Hyun) níu giữ Oh Yeon Doo (Baek Jin Hee) thực sự khiến họ rung cảm. Ở phân cảnh này, Yeon Doo đang băn khoăn về quyết định sẽ rời đi dù cô thì đã yêu Tae Kyung, người ban đầu đến với cô chỉ vì một bản hợp đồng. Giữa đêm, khi thấy Tae Kyung ngủ ở phòng khách, Yeon Doo không giấu nổi sự quan tâm, cô đắp chăn cho anh, nhìn anh với ánh mắt trìu mến, chỉ là không ngờ rằng Tae Kyung chưa ngủ và đã nhìn thấu tâm can của vợ.

Tae Kyung chất vấn, rằng tại sao Yeon Doo đã khóc và lo lắng vì sợ không thể gặp lại anh nữa, đã hạnh phúc trong lúc tương phùng, mà lại không nói ra và cứ cố để đẩy cả hai ra khỏi cuộc đời nhau. Tae Kyung cũng nhấn mạnh sẽ không buông tay hay đuổi Yeon Doo đi nhưng anh tôn trọng cô và cho cô một cơ hội quyết định cuối cùng, rằng có ở lại hay không. Sau cùng, Tae Kyung chủ động ôm lấy Yeon Doo, cô khóc nức nở và cũng đáp lại cái ôm từ người cô yêu. Phân cảnh này hứa hẹn mở ra cái kết đẹp cho cặp đôi ở 4 tập cuối.

Nguồn ảnh: KBS