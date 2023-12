Cảnh khỏa thân của Song Kang gây sốt

Tối 1/12, phân cảnh của Song Kang trong phần 2 Sweet Home tạo sự quan tâm của khán giả. Cư dân mạng ngạc nhiên khi xem cảnh Song Kang khỏa thân, người đầy máu và bị trói bằng dây xích trong cũi sắt.

Những hình ảnh này nhanh chóng leo top trending Weibo Trung Quốc, nhận sự bàn luận của công chúng. Nhiều khán giả cho rằng đây là cảnh quay nghệ thuật, làm rõ hơn về hoàn cảnh, sự thay đổi của nhân vật, trong khi một bộ phận người xem nhận xét cảnh lộ cả cơ thể là không cần thiết.

Cảnh khỏa thân của Song Kang trong Sweet Home 2

Trong buổi họp báo, khi được hỏi về cảnh khỏa thân, Song Kang kể chi tiết về nỗ lực đã bỏ ra để quay cảnh này. "Tôi thực sự đã nỗ lực nhiều. Lòng bàn tay của tôi giờ ướt đẫm mồ hôi. Phần lưng của tôi lộ ra nên tôi đã phải tập luyện rất nhiều để đảm bảo rằng mình có cơ bắp. Đó là cảnh được quay sau nhiều lần cân nhắc kỹ càng với đạo diễn" - nam diễn viên sinh năm 1994 cho biết.



Ngôi sao 29 tuổi sau đó tiết lộ rằng anh hài lòng với cách diễn xuất và có được sự tự tin sau khi hoàn thành.

"Tôi hài lòng với cảnh quay đẹp như thế. Nhưng thành thực có chút xấu hổ. Tôi vốn là người hướng nội, tôi đã bớt ngại ngùng hơn sau khi quay xong cảnh đó. Tôi thực sự biết ơn đạo diễn đã giúp tôi phát triển trong vai trò diễn viên" - Song Kang nói.

Cũng trong buổi họp báo, nam diễn viên điển trai xác nhận Sweet Home sẽ là bộ phim cuối của anh trước khi nhập ngũ bắt buộc.

"Đây là màn thể hiện cuối của tôi. Tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của một quân nhân và trở lại khỏe mạnh" - Song Kang nói. Hiện chưa rõ thời gian nào nam diễn viên nhập ngũ.

Trong Sweet Home phần 2, Song Kang vào vai nhân vật chính Cha Hyun Soo, người chuyển đến Green Home và bị mắc kẹt ở đó cùng với những cư dân khác. Căn bệnh mới xuất hiện khiến thế giới rơi vào hỗn loạn.

Trong phần hai, Hyun Soo mạo hiểm rời khỏi Green Home cùng với những cư dân khác và họ chiến đấu để sinh tồn trong điều kiện thảm khốc.

Những gương mặt quen thuộc từ phần một cũng sẽ trở lại như Lee Si Young, Lee Jin Wook, Go Min Si và Park Gyu Young, cùng dàn diễn viên mới như các diễn viên kỳ cựu Yoo Oh Seong, Kim Moo Yeol, Jung Jin Young và Oh Jung Se.

Song Kang sinh năm 1994, được nhiều khán giả biết đến khi đóng các bộ phim chuyển thể từ webtoon và trình chiếu trên Netflix như Love Alarm 2, Navillera, Nevertheless, Sweet Home... Nam diễn viên được SCMP nhận định là nam thần điện ảnh mới của xứ Hàn, có thể vượt qua nhiều đàn anh trong thời gian tới nhờ tần suất xuất hiện trên màn ảnh dày đặc.