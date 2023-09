Cảnh hành động, kỹ xảo phim về hải tặc One Piece nhận mưa lời khen

One Piece mang đến thế giới rộng lớn do tác giả Eiichiro Oda tạo ra, về hành tinh giống Trái Đất, được bao phủ chủ yếu bởi nước. Đây là kỷ nguyên của cướp biển, họ bị kiểm soát bởi thủy quân lục chiến - lực lượng vũ trang hùng mạnh để phục vụ cho chính phủ Thế giới độc tài duy nhất.

Lần đầu chuyển thể ở phiên bản người đóng, "đứa con tinh thần" của Eiichiro Oda do chính tác giả giám sát sản xuất, được Netflix mạnh tay đầu tư 18 triệu USD/tập.

Trong 8 tập ra mắt hôm 31/8, phim được đánh giá đã hoàn thành khá khi kể xuyên suốt 44 tập anime và 95 chương manga, giúp fan One Piece hay người lần đầu tiếp xúc có thể hiểu và hài lòng.

One Piece là bộ phim giả tưởng kể về những đội cướp biển trong cuộc săn lùng kho báu thần thoại, họ chống lại hải quân làm việc để bảo vệ luật pháp và trật tự. Ảnh: X.

Hành trình tìm kho báu của băng nhóm Mũ rơm bản live-action vượt kỳ vọng



Cậu thiếu niên Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy đóng) mơ ước to lớn trở thành Vua Hải Tặc. Trong suốt cuộc hành trình, cậu có được con tàu cho riêng mình, tập hợp những đồng đội kề vai sát cánh gồm Roronoa Zoro (Mackenyu) muốn trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới, Nami (Emily Rudd) muốn vẽ bản đồ thế giới, mơ ước lớn nhất của đầu bếp Sanji (Taz Skyler) là đặt chân đến vùng biển All Blue – nơi anh có thể tìm thấy tất cả nguồn nguyên liệu trên hành tinh và Usopp lạc quan (Jacob Romero Gibson), hướng đến là chiến binh dũng cảm cua biển cả.

Khi còn là đứa trẻ, Luffy đã ăn “trái ác quỷ”. Mỗi trái này độc nhất và ban cho người ăn khả năng ma thuật đặc trưng cho nó. Trong trường hợp của Luffy, cơ thể của cậu ta biến thành cao su, cho phép uốn cong và kéo giãn.

Phim dung hòa tốt về kỹ xảo, âm thanh, cảnh hành động đã mắt.

Băng nhóm Mũ Rơm của Luffy bị truy đuổi khắp đại dương bởi Phó đô đốc Garp (Vincent Regan). Trong số các học viên của Garp có Koby (Morgan Davies), bạn cũ của Luffy, người nỗ lực định vị và chứng tỏ bản thân trong lực lượng hải quân.



Cũng đang lùng sục khắp các vùng biển để tìm Luffy và bản đồ đến kho báu One Piece là các băng cướp biển đối thủ. Trong chuyến du hành, băng hải tặc Mũ Rơm chạm trán người cá, hải quân và tên hề sát thủ (Jeff Ward), kẻ có thể tách cơ thể thành nhiều bộ phận. Đòn tấn công đặc trưng của Luffy là kéo giãn cơ thể và tung cú đấm trực diện, kèm tiếng hét “Gomu Gomu no” (cú đấm súng lục cao su). Con tàu đầu tiên của băng hải tặc Mũ rơm là Going Merry, dùng để di chuyển từ biển Đông đến tận Water 7.

Theo SCMP, phim được quay chủ yếu ở Nam Phi, thành công duy trì tính thẩm mỹ, sự tươi sáng, cảm giác sảng khoái xuyên suốt, phù hợp với tinh thần khám phá không ngừng nghỉ của tuyến nhân vật chính.

Khi giải quyết loạt nhiệm vụ, bộ phim dẫn dắt khán giả hiểu sâu hơn về câu chuyện phía sau của từng nhân vật, sự mất mát, đau thương đã đưa họ tìm thấy nhau.

Tính thẩm mỹ được chú trọng và có sự cân bằng khéo léo giữa hiệu ứng kỹ xảo và các phương pháp truyền thống.

IGN nhận xét phần đầu đã làm tốt việc thiết lập những đặc điểm độc đáo của thế giới One Piece. Các phân cảnh hành động thú vị, giữ lại chất bạo lực, máu me cần thiết đối với bộ phim cướp biển. Hiệu ứng hình ảnh được sử dụng để làm nổi bật sự đàn hồi của Luffy hay các sinh vật biển khổng lồ, người cá với chiếc vòi có răng nhô ra và vây lưng tạo ấn tượng.

Nhiều khán giả đánh giá cao cách xây dựng, phát triển tuyến nhân vật, kỹ xảo, âm thanh trong phim. Một vài chi tiết được thêm thắt mới mẻ nhưng vẫn mượt mà, tạo độ mới mẻ, ăn nhập với mạch phim.

Với những khán giả khó tính, các ý kiến nhận xét mạch phim ổn nhưng lược bỏ khá nhiều đoạn do dòng thời gian bị đẩy nhanh gây hụt hẫng.

Dàn diễn viên sát nguyên tác, nhận mưa lời khen

Màn hóa thân của dàn diễn viên tài năng chinh phục khán giả. Vai diễn Luffy của Godoy tạo sự tin tưởng đến mức đáng kinh ngạc. Luffy của Godoy là phiên bản nhẹ nhàng hơn so với bản gốc, hài hước, truyền tải những câu thoại đặc trưng, mang đến hình tượng chàng cướp biển tưởng có nét ngô nghê, luôn tràn đầy năng lượng tích cực và không thiếu những lúc trưởng thành, sâu sắc.

Jacob Romero thể hiện tốt vai Usopp hèn nhát, là đồng đội của Luffy. Usopp là một trong những nhân vật bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những hạn chế của One Piece, nhưng dưới bàn tay của Romero, những câu chuyện anh vẫn sẽ khiến người xem siêu lòng.

Dàn diễn viên One Piece từ trái sang: Godoy (vai Luffy), Jacob Romero (Usopp), Emily Rudd (Nami), Taz Skylar (Sanji), Mackenyu (Roronoa Zoro).

Vai kiếm sĩ Roronoa Zoro của Mackenyu ghi điểm mạnh vì ngoại hình đẹp. Mang vẻ lạnh lùng, nghiêm túc hơn so với nguyên bản, song Mackenyu vẫn thể hiện tốt phong thái, kỹ thuật của thợ săn hải tặc cừ khôi. Tài năng võ thuật và diễn xuất của con trai cả ngôi sao võ thuật Sonny Chiba luôn được đánh giá cao. Mặt khác, tương tác giữa Zoro và Nami (Emily Rudd) đang được khán giả hưởng ứng nhờ màn thể hiện “hợp rơ” của hai diễn viên.



Ngoài ra, Taz Skylar thành công thể hiện nét quyến rũ trong vai Sanji. Nhân vật này nhanh chóng chuyển từ chiến binh bất đắc dĩ sang đồng minh giàu lòng trắc ẩn, đồng thời đảm nhận vai trò đầu bếp đại tài trong băng Mũ Rơm.

Tờ IGN đánh giá vai Nami của Emily Rudd là điểm sáng của bộ phim. "Emily thể hiện sắc thái cứng rắn như đinh đóng cột của hoa tiêu, cùng đó là nét tinh nghịch ám chỉ những tổn thương trong quá khứ của nhân vật. Chính nét diễn cảm xúc đầy nhiệt huyết của cô khi đối mặt với bạn bè hoặc kẻ thù đã thổi sức sống vào nhân vật. Nhờ có Emily người ta dễ dàng tin rằng Nami quan tâm đến những người xung quanh, ngay cả khi hành động của cô chứng minh điều ngược lại".

Bốn đồng đội đi cùng Luffy trên chuyến đi vào Đại Hải Trình.

Bộ phim đang có những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và công chúng. Trên Rotten Tomatoes, phim hiện nhận về 83% điểm cà chua tươi. Khán giả đa phần đánh giá tích cực ở mức 5 sao và để lại lời khen “có cánh”, cho rằng đây là tác phẩm anime chuyển thể thành công nhất của Netflix trong những năm gần đây. Người hâm mộ kỳ vọng Luffy và đồng đội sẽ sớm khai phá những vùng biển mới trong chuyến hành trình ở phần 2.



Tác giả “One Piece ”: “Tôi nhận ra thời thế đã thay đổi”

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với The New York Times , Eiichiro Oda - tác giả One Piece , nhà điều hành sản xuất, người đằng sau bộ truyện tranh bán chạy nhất trong lịch sử - chia sẻ về việc bộ phim hài thể thao năm 2001 của Châu Tinh Trì đã truyền cảm hứng cho ông việc thực hiện live-action, cách ông đảm bảo loạt phim chuyển thể manga sẽ làm người hâm mộ hài lòng.

“Khi mới bắt đầu, tôi không nghĩ bộ manga có thể được làm lại dưới dạng live-action. Nhưng khi tôi xem phim của Châu Tinh Trì, tôi có cảm giác có thể biến thế giới manga trở nên sống động” – ông nói.

Eiichiro Oda lấy cảm hứng One Piece Live-action từ Đội bóng Thiếu lâm .

Vào thời điểm đó, ông thay đổi quyết định nhờ sự trợ giúp từ những tiến bộ công nghệ. “Tôi nhận ra rằng thời thế đã thay đổi và đã có sẵn công nghệ có thể tạo ra One Piece live-action . Vì vậy, tôi chuyển sang tìm đối tác phù hợp để đưa manga vào cuộc sống.”



One Piece ra mắt lần đầu năm 1997 trên tạp chí tuyển tập Weekly Shōnen Jump trước khi được chuyển thể thành anime truyền hình dài tập vào năm 1999. Câu chuyện về Đảo hải tặc cũng đã được chuyển thể thành trò chơi điện tử và đưa lên màn ảnh rộng, One Piece Film: Red là bộ phim gần đây nhất. Live-action của Netflix là phiên bản đầu tiên của One Piece và để lại những ngờ vực, bởi những nỗ lực live action của hãng này như Ghost in the Shell, Cowboy Bebop và Death Note không được đón nhận nồng nhiệt.

“Nhiều manga đã được chuyển thể thành live-action, nhưng đều thất bại. Vì thế không ai ở Nhật Bản có thể kể tên ra chuyển thể manga thành công trên đất Mỹ. Liệu những người hâm mộ One Piece và cả những khán giả chưa biết đến bộ truyện có chấp nhận nó hay không? Có lẽ đã đến lúc tìm câu trả lời” – Oda nói với tờ Times.

Tác giả cho biết Netflix cam kết sửa lại mọi thứ cho tới khi Oda hài lòng về các khâu kịch bản, diễn viên. Ông giám sát và thực hiện tiến trình làm phim để đảm bảo truyện được chuyển thể đúng nguyên tác.

“Ngay cả sau khi cảnh quay kết thúc, có nhiều cảnh nhà sản xuất đã đồng ý quay lại vì tôi cảm thấy chúng chưa đủ hay. Mặt khác, có những câu thoại tôi không thấy giống Luffy trong truyện… nhưng khi tôi xem cảnh quay, nó hiệu quả khi Iñaki Godoy thể hiện. Có rất nhiều thứ phải làm để mọi thứ trông thật tự nhiên trong phiên bản live-action” – ông nói thêm.

“Một bản chuyển thể manga live-action không đơn giản là tái hiện nguyên gốc. Nó bao gồm việc người hâm mộ yêu thích gì ở các nhân vật. Không nhất thiết phải thay đổi câu chuyện quá nhiều. Điều quan trọng nhất là liệu các diễn viên có thể tái hiện nhân vật theo cách làm hài lòng fan manga hay không. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt nên mong khán giả sẽ đón nhận”.