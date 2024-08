Cảnh giác khi nhận điện thoại của người lạ

Theo thống kê của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, năm 2023 có khoảng 3.000 hồ sơ được lập tại cơ quan công an với số tiền hơn 2.300 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2024 có khoảng 700 hồ sơ được lập tại hơn 30 cơ quan công an địa phương với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây là con số dựa trên những sự việc người dân đến trình báo cơ quan công an. Trên thực tế, con số này có thể còn cao hơn vì nhiều người dân không đi trình báo. Trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22/8, Thượng tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, vấn đề tội phạm mạng, sử dụng công nghệ cao không chỉ riêng ở Việt Nam, đây một trong những thách thức an ninh phi truyền thống, các nước trên thế giới phải đối mặt.

Thượng tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng khuyến cáo người dân tự mình nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự đề kháng để phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc điện thoại của người lạ, thường xuyên cập nhật tính năng bảo mật và quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ người đó; thận trọng rà soát, kiểm tra kỹ thông tin khi giao dịch trực tuyến, điện tử; trường hợp nghi ngờ tội phạm thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời được hướng dẫn, giải quyết…