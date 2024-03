Cảnh báo thủ thuật đơn giản giúp kẻ trộm vô hiệu hóa camera an ninh

Hầu hết các hệ thống camera an ninh gia đình hiện đại đều dựa vào tín hiệu Wi-Fi để báo trộm và giám sát, bao gồm cả camera an ninh và camera chuông cửa. Tuy nhiên, chúng có thể bị mất kết nối không dây khỏi mạng gia đình nếu gặp thiết bị gây nhiễu Wi-Fi, vốn phát ra tín hiệu năng lượng cao không gây ra tiếng ồn để tai có thể nghe nhưng làm át tín hiệu Wi-Fi đến hệ thống an ninh.

Camera an ninh không dây có thể bị qua mặt bởi thiết bị gây nhiễu Wi-Fi

Trong thông cáo báo chí, LAPD cho biết một nhóm trộm đã được phát hiện sử dụng thiết bị gây nhiễu Wi-Fi để đột nhập vào một ngôi nhà thông qua ban công tầng 2 và lấy trộm đồ trang sức, ví, tiền và các vật dụng khác.

Mặc dù không có thông tin bổ sung về các vụ trộm mà kẻ trộm sử dụng thiết bị gây nhiễu Wi-Fi, LAPD cho biết những tên trộm này có xu hướng lục soát và nhắm vào các phòng ngủ, đồng thời cử một tài xế chờ để trông chừng và chạy trốn khi bị phát hiện. LAPD cũng từ chối trả lời các yêu cầu cung cấp thêm thông tin về việc sử dụng thiết bị gây nhiễu.

LAPD khuyến nghị một số bước cơ bản mà người dùng có thể thực hiện để tránh trở thành mục tiêu dễ dàng của bọn trộm; bao gồm chuyển từ không dây sang có dây; đặt thiết bị theo dõi điện tử vào đồ có giá trị; chặn lối vào cầu giao điện; giấu kín các kế hoạch du lịch để tránh cho người lạ biết; và cảnh giác khi thấy những phương tiện khả nghi mang biển số tạm,…