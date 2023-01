CES 2023: Camera an ninh giờ đã có thể bay tuần tra quanh nhà

Camera an ninh gia đình mới nhất của thương hiệu Ring đang cất cánh theo đúng nghĩa đen của nó. Always Home Cam mới ra mắt là máy bay không người lái tự động có thể bay vòng quanh trong nhà để cung cấp cho bạn góc nhìn về bất kỳ phòng nào mà bạn muốn khi đang không ở nhà. Sau khi bay xong, Always Home Cam sẽ quay trở lại đế cắm để sạc pin. Nó dự kiến sẽ có giá 250 USD khi bắt đầu xuất xưởng vào năm tới.

Always Home Cam - camera di động của Ring

Jamie Siminoff, người sáng lập và “nhà phát minh chính” của Ring, cho biết ý tưởng đằng sau Always Home Cam là thiết bị có thể cung cấp nhiều góc nhìn trong nhà mà không yêu cầu sử dụng nhiều camera. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết công ty đã dành hai năm qua để tập trung phát triển thiết bị và đây là một “sản phẩm rõ ràng rất khó chế tạo”. Nhờ những tiến bộ trong công nghệ máy bay không người lái, công ty mới có thể tạo ra một sản phẩm như thế này và khiến nó hoạt động như mong muốn.



Always Home Cam hoàn toàn tự chủ, nhưng chủ sở hữu có thể cho nó biết cần phải đi theo con đường nào và có thể đi đâu. Khi nhận được thiết bị lần đầu tiên, người dùng cần xây dựng một bản đồ về ngôi nhà của mình để thiết bị theo dõi, đặt tên cho các khu vực như nhà bếp hoặc phòng ngủ. Máy bay không người lái có thể được lệnh bay theo yêu cầu hoặc được lập trình để bay khi phát hiện có “sự nhiễu loạn” thông qua hệ thống báo động của Ring được liên kết.

Đế sạc sẽ chặn tầm nhìn của máy ảnh và máy ảnh của nó chỉ ghi lại mọi thứ khi đang bay. Nhà sản xuất cho biết thiết bị có thể được sử dụng cho những việc đơn giản như kiểm tra xem bếp có đang bật chưa tắt, hay cửa sổ có bị để mở, hoặc cửa có bị khóa khi bạn vắng nhà hay không. Nó có công nghệ tránh chướng ngại vật để cho phép né tránh các vật thể trên đường đi. Các cánh quạt cũng được che phủ để ngăn ngừa thiệt hại cho tài sản hoặc làm tổn thương thú cưng hoặc người có thể va chạm với máy bay không người lái.

Tham khảo TheVerge