Cảnh báo nguy cơ không lối thoát nạn khi xảy ra cháy từ những ngôi nhà "chuồng cọp"

Như Báo điện tử VOV đã đưa tin, vào sáng 13/5, tại căn nhà dạng ống của hộ gia đình bà Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1984 chủ hộ, địa chỉ số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông) xảy ra vụ cháy lớn khiến 4 bà cháu tử vong thương tâm và 1 người bị thương trong lúc hỗ trợ chữa cháy.

Nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ở Thành Công (Hà Đông, Hà Nội) sáng 13/5

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, khu vực xảy ra cháy xảy ra trên diện tích đất khoảng 50m2, trong đó phần cháy nằm trong ngôi nhà dạng ống, diện tích xây dựng khoảng 40m2, cao 3 tầng, 1 tum, diện tích sân trước khoảng 5m2 (lợp mái tôn), kết cấu chính bê tông cốt thép, tường xây gạch.

Tuy nhiên, điều đáng nói là toàn bộ mặt trước và các mặt tiếp giáp 2 bên với nhà hàng xóm bên cạnh đều bị chủ hộ rào chắn bằng hệ thống “chuồng cọp” - sắt thép kiên cố, không có một lối có thể thoát hiểm sang nhà bên. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc nhiều nhà dân phòng trộm quên phòng cháy từ những "chuồng cọp" như trên là vô cùng nguy hiểm.

Toàn bộ mặt ban công và tiếp giáp với nhà bên cạnh đều được rào chắn kiên cố bằng hệ thống "chuồng cọp"

Trước đó, vào ngày 4/4/2021, tại căn nhà ống tại số 311 phố Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) và ngày 30/3/2021 tại phường Cát Lái (Thủ Đức, TP.HCM) xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nguyên nhân đều liên quan đến “chuồng cọp” khiến các nạn nhân không thể thoát hiểm.

Những vụ hỏa hoạn này thêm một lần nữa cho thấy, lối thoát an toàn khi xảy ra cháy nổ chưa được người dân coi trọng, nhất là với nhà ống, bịt kín bằng “chuồng cọp” để chống trộm.

Theo Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) với nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy và trực tiếp tham gia nhiều vụ chữa cháy cho biết: “Hàn kín không gian thoáng của ngôi nhà hoặc gia cố thêm các chuồng cọp với mục đích bảo đảm an ninh, tăng diện tích là căn bệnh cố hữu ở các căn nhà cũ sau nhiều lần cải tạo, cơi nới, các căn hộ khu tập thể và thậm chí là những ngôi nhà cao tầng vừa xây mới. Cách làm này dù có phần hiệu quả trong phòng, chống trộm nhưng lại gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình, đặc biệt gây mất an toàn trong phòng cháy, chữa cháy. Phần vật liệu các gia đình sử dụng thường bằng sắt thép, bê tông kiên cố, gây cản trở tiếp cận hiện trường khi hỏa hoạn xảy ra để dập lửa và giải cứu nạn nhân”.

Vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong ở đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội) xảy ra vào ngày 4/4/2021, nguyên nhân đều liên quan đến “chuồng cọp” khiến các nạn nhân không thể thoát hiểm

Thượng tá Đỗ Anh Quyến cho rằng, xu hướng “phòng trộm mà quên phòng cháy” diễn ra ở hầu khắp các dạng nhà. Những nhà dạng ống gần như chỉ có cầu thang trong nhà là lối thoát hiểm duy nhất. Tuy nhiên, khi có cháy, lối thoát này đã bị khói, lửa chặn. Vì thế, phương thức tối ưu nhất của lực lượng phòng cháy, chữa cháy là phải cắt dỡ những lồng sắt để mở đường cứu nạn. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, thời gian cắt các lồng sắt khá lâu dẫn tới không kịp cứu người. Do đó, những “chuồng cọp” càng được gia công kiên cố thì nguy cơ thiệt hại về người và tài sản càng lớn bởi đường thoát nạn đã bị bịt kín.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) với nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy và trực tiếp tham gia nhiều vụ chữa cháy

Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Lê Minh Hải, Trưởng phòng Công tác phòng cháy, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) khuyến cáo, người dân không được bịt kín hoàn toàn ngôi nhà của mình mà nên chủ động mở lối thoát hiểm ở ban công hoặc khu vực tầng thượng. Trong trường hợp lắp “chuồng cọp” thì gia chủ phải thiết kế ô cửa có khóa và để chìa khóa ở nơi dễ lấy. Khóa này cũng phải được mở thường xuyên, phòng trường hợp khi xảy ra sự cố, do mất bình tĩnh nên không tìm thấy chìa khóa hoặc khóa bị gỉ sét, khó mở.

Khi xảy ra hỏa hoạn, người trong nhà có thể thông qua các ô cửa này thoát ra ngoài bằng dây thừng. Nếu trong nhà không có dây thừng, người dân có thể dùng rèm, màn, quần áo nối với nhau để trèo xuống qua ô cửa. Với những nhà xây mới, người dân nên bố trí lối thoát nạn đủ kích thước. Các nhà dân liền kề nên cùng nhau xây dựng phương án để tạo ra lối thoát hiểm ở ban công, từ nhà này sang nhà khác, khi xảy ra cháy có thể trợ giúp.

“Người dân không được chủ quan và cần có ý thức tự trang bị các kỹ năng bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ; tạo lối thoát hiểm cho căn nhà, không vì phòng trộm mà tự bịt đường sống của chính mình”, Trung tá Lê Minh Hải chia sẻ.