Nhà "chuồng cọp" bốc cháy, làm sao để thoát thân?

Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy thảm khốc khiến 7 người thiệt mạng. Vụ cháy thứ nhất xảy ra vào ngày 12/5 tại cơ sở kinh doanh Phòng trà Nhật - Hàn Akatsuki ở Hải Phòng làm 3 người tử vong. Đến ngày 13/5, ngôi nhà 3 tầng 1 tum ở phố Thành Công, quận Hà Đông, Hà Nội bốc cháy lúc sáng sớm khiến 4 bà cháu chết thương tâm.

Để tránh xảy ra những thương vong đáng tiếc trong các vụ hỏa hoạn, Bộ Công an đưa ra những chỉ dẫn cụ thể để người dân áp dụng, thoát nạn khi có cháy.

Hiện trường vụ cháy nhà tại quận Hà Đông, Hà Nội khiến 4 bà cháu tử vong.

Nhà có lồng sắt cần trang bị búa, rìu, kìm cộng lực

Đối với các nhà, công trình có lồng sắt bao bọc phía ngoài nhà, có thể thoát qua ô cửa trên các lồng sắt đó để sang các công trình liền kề.

Nếu trên các lồng sắt đó không có sẵn các cửa thoát hiểm hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như búa, rìu hoặc các vật dụng khác nhằm bẻ gãy hoặc banh rộng các ô trên lồng sắt để mọi người có thể chui qua và sang công trình liền kề hoặc xuống nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh.

Bộ Công an đặc biệt lưu ý, những hộ dân ở những căn nhà này cần thiết trang bị sẵn những thiết bị phục vụ thoát hiểm như kìm cộng lực, búa, rìu...

Xác định lối an toàn

Bộ Công an khuyến cáo, để thoát nạn an toàn khi xảy ra hỏa hoạn, trước hết phải xác định được lối ra an toàn khỏi căn nhà đang cháy.

Thông thường, các lối thoát đến nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề bao gồm: lối ra cửa chính của căn nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công; lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát sang công trình liền kề.

Bên cạnh đó, đối với các căn hộ độc lập thì lối thoát nạn an toàn là qua các cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như: thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm…

Bình tĩnh thông báo cho mọi người và tìm đường thoát

Khi phát hiện đám cháy, người dân cần nhanh chóng báo động để mọi người trong nhà biết và thoát ra ngoài theo lối cửa chính của căn nhà nếu như lối này chưa bị lửa, khói bao trùm. Trong quá trình di chuyển cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc hoặc bị lửa tạt gây bỏng hoặc cháy quần áo.

Trong trường hợp lối thoát qua cửa chính tại tầng 1 đã bị lửa, khói bao trùm thì bình tĩnh và cùng các thành viên trong gia đình tìm lối thoát khác như: di chuyển ra ngoài ban công và sử dụng các phương tiện như thang dây nếu có, hoặc trong trường hợp cấp thiết có thể sử dụng dây thừng hoặc các dây tự nối bằng các vật dụng như rèm, ga giường, quần, để thoát xuống dưới và ra nơi an toàn.

Tuy nhiên, trước khi dùng dây để leo xuống cần phải đảm bảo dây chắc chắn và dây phải buộc vào các cấu kiện vững chắc.

Tuyệt đối không trốn vào nhà vệ sinh

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh, bởi rất dễ bị ngạt khói và lửa thiêu khi đám cháy lan ra toàn bộ căn hộ.

Trong một số tình huống cấp thiết, để ngăn đám cháy từ các tầng dưới lan lên tầng trên, mọi người có thể xả nước từ nhà tắm để nước tràn ra sàn nhà và chảy xuống các tầng dưới, khi đó có thể ngăn đám cháy lan lên các tầng trên.

Tuy nhiên, khi xả nước trong căn hộ cần lưu ý phải cắt cầu dao tổng để tránh bị điện giật do nước tràn làm chập các thiết bị điện.

Phòng bị mọi nguy cơ nguy hiểm

Trong tất cả các trường hợp, người dân khi phát hiện cháy phải nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo số 114 để kịp thời đến cứu nạn và dập tắt đám cháy.

Bộ Công an khuyến cáo, điều quan trọng nhất là các hộ gia đình cần nêu cao tinh thần "phòng hơn chữa".

Với các hộ dân ở nhà hình ống, cần chuẩn bị đầy đủ bình chữa cháy tại nhà, đặc biệt không nên làm lồng sắt bịt kín các lối như ban công và cửa sổ. Trong trường hợp gia đình cơi nới chuồng cọp phải làm lối thoát hoặc chuẩn bị sẵn những thiết bị, dụng cụ và hướng dẫn người nhà (đặc biệt là trẻ em và người già) cách sử dụng khi cần thiết.