Cảnh báo ngập lụt đô thị khu vực Hà Nội

Người dân đi lại khó khăn khi trời mưa to. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo đó, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo từ 22 giờ ngày 22/8 đến 1 giờ ngày 23/8, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 - 50mm, có nơi trên 80mm. Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 15 - 25cm. Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 20 - 40cm.

Các điểm/tuyến phố chính có nguy cơ ngập gồm: Thụy Khuê (Chu Văn An - Dốc La Pho), Trích Sài thuộc quận Tây Hồ; Đội Cấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát thuộc quận Ba Đình; ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành thuộc quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Khuyến, Trường Chinh, Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa); Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi (Thanh Xuân); Minh Khai, Thanh Đàm (Hai Bà Trưng); Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, Nam Trung Yên, Hoa Bằng (Cầu Giấy); Giải Phóng, Tân Mai, Đường Hoàng Mai, Nguyễn Xiển, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Chính (Hoàng Mai); đường Phạm Văn Đồng, ga Nhổn (Bắc Từ Liêm); Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Đại Lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Trần Bình, Mỹ Đình, Bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm); Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Hà Huy Tập (Long Biên); Mỗ Lao, khu đô thị Văn Phú, Lê Trọng Tấn, ngã 3 Quang Trung - Phan Đình Giót, bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông).

Các chuyên gia lưu ý, trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30 - 60 phút. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp 1. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.