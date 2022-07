Cảnh báo mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Ngày 31/7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông tin vụ việc “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác” xảy ra trên địa bàn thị xã.

Trước đó, Công an thị xã Bến Cát đã phối hợp Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh triệu tập, làm việc với N.A.D. (28 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát), cùng 10 đối tượng khác vì tình nghi có liên quan đến hành vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Công an thị xã Bến Cát mời 10 đối tượng tình nghi liên quan đến hành vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng lên làm việc

Qua đấu tranh, D. khai nhận, từ năm 2020 đến nay đã thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng và cho người khác thuê lại để hưởng hoa hồng từ 200.000 đến 300.000 đồng/tài khoản. Những người cung cấp thông tin tài khoản cho D. được hưởng từ 800.000 đến 1 triệu đồng/tài khoản.

Đi sâu vào điều tra, cơ quan công an phát hiện, lợi dụng các tài khoản trên, đối tượng xấu đã thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát phối hợp Công an thành phố Hà Tĩnh điều tra làm rõ.





Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo đến người dân cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho kẻ xấu thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm liên quan đến hành vi trên thì liên hệ ngay đến công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai, trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, đối tượng vi phạm sẽ chịu mức xử lý thấp nhất phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; cao nhất là hình thức phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm.