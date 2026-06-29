Cảnh báo khẩn 13 xã, phường ở Lào Cai

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai phát cảnh báo lũ trên các sông, suối từ 28 - 30/6, dự báo nước dâng 2-4m kèm nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Ngày 28/6, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai vừa phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các sông, suối trong tỉnh, dự báo từ đêm 28/6 đến ngày 30/6 sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-4m, kéo theo nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Theo cơ quan khí tượng, hiện mực nước trên sông Thao tại các trạm Lào Cai và Yên Bái đang biến đổi chậm. Trong khi đó, mực nước trên sông Ngòi Thia và sông Chảy tại trạm Bảo Yên dao động theo chế độ điều tiết của các hồ thủy điện phía thượng lưu.

Ghi nhận lúc 19h ngày 28/6, mực nước trên sông Thao tại trạm Lào Cai ở mức 76,68 m, thấp hơn báo động 1 là 3,32 m; tại trạm Yên Bái đạt 24,55 m, thấp hơn báo động 1 là 5,45 m. Trên sông Ngòi Thia, mực nước đạt 39,01 m, thấp hơn báo động 1 là 5,49 m. Riêng sông Chảy tại trạm Bảo Yên có mực nước 76,95 m và hiện chưa đạt cấp báo động.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai dự báo, từ đêm 28/6 đến ngày 30/6, các sông, suối trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-4 m. Đỉnh lũ trên sông Thao tại các trạm Lào Cai, Yên Bái và trên sông Ngòi Thia dự kiến vẫn ở dưới mức báo động 1, tuy nhiên một số sông, suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Mực nước dâng cao có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối. Kết hợp với mưa lớn, nguy cơ ngập úng được cảnh báo tại một số khu vực thấp trũng thuộc phường Lào Cai, phường Cam Đường, xã Mường Khương, xã Lục Yên, xã Mường Lai, xã Phúc Lợi, xã Tân Lĩnh, xã Yên Bình, phường Yên Bái, phường Âu Lâu, phường Nam Cường, phường Văn Phú và xã Trấn Yên.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các khu vực sườn đồi dốc, taluy các tuyến giao thông và sụt lún đất ở những nơi có nền đất yếu. Các địa phương có cầu treo, ngầm tràn qua sông, suối cần chủ động cảnh báo người dân, hạn chế di chuyển qua các khu vực này trong thời điểm mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1. Lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất có thể ảnh hưởng đến tính mạng người dân, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.