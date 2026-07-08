Cảnh báo: 10 loại mỹ phẩm Hàn Quốc được nhiều chị em sử dụng bị thu hồi, tiêu hủy tại Việt Nam vì nhiều vi phạm

Nhiều sản phẩm chăm sóc da đến từ các thương hiệu Hàn Quốc quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam vừa bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy do phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến chất lượng, hồ sơ pháp lý và nội dung quảng cáo.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH IWON Việt Nam, đơn vị nhập khẩu và phân phối nhiều dòng mỹ phẩm Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Tổng số tiền xử phạt là 162,5 triệu đồng, đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện hàng loạt biện pháp khắc phục, trong đó có việc thu hồi, tiêu hủy 10 sản phẩm mỹ phẩm đang lưu hành trên thị trường.

Đáng chú ý, danh sách bị xử lý gồm nhiều sản phẩm chăm sóc da quen thuộc của các thương hiệu Luvum, TIA'M và Foodaholic, vốn được phân phối rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử cũng như nhiều cửa hàng mỹ phẩm.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp đã có ba nhóm hành vi vi phạm.

Thứ nhất, Công ty TNHH IWON Việt Nam kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được cơ quan quản lý phê duyệt đối với sản phẩm Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus (lô OC14R, hạn sử dụng đến ngày 13/3/2028). Đây được xem là vi phạm nghiêm trọng bởi công thức thực tế của sản phẩm không trùng khớp với hồ sơ đã đăng ký khi xin cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm.

Ảnh minh họa

Thứ hai, cơ quan quản lý xác định 10 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp kinh doanh có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ theo quy định của pháp luật. PIF là bộ hồ sơ bắt buộc đối với mỹ phẩm lưu hành, bao gồm các tài liệu chứng minh về thành phần, chất lượng, độ an toàn, quy trình sản xuất và các thông tin liên quan đến sản phẩm. Việc hồ sơ không đầy đủ đồng nghĩa sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn bị xác định quảng cáo mỹ phẩm không phù hợp với tài liệu đã công bố đối với 4 sản phẩm gồm: TIA'M Pore Minimizing 21 Serum, TIA'M Tranexin Nia Vita Serum, TIA'M Deep Hydration Glow Cream và Foodaholic Derma Soothing Moisture Mask with Vitamin B.

Với các vi phạm trên, ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp còn phải thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus thuộc lô vi phạm, đồng thời thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 10 sản phẩm mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ.

Đáng chú ý, Công ty TNHH IWON Việt Nam cũng bị tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong thời hạn 6 tháng. Song song với đó, doanh nghiệp phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm trên các sàn thương mại điện tử và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Danh sách 10 sản phẩm bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy gồm: Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus; Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Mask Plus; TIA'M Snail & Azulene Low pH Cleanser; TIA'M Pore Minimizing 21 Serum; TIA'M Pore Minimizing 21 Cream; TIA'M Tranexin Nia Vita Serum; TIA'M Deep Hydration Glow Cream; TIA'M Deep Hydration Glow Serum; Foodaholic Derma Brightening Mask with Vitamin C; Foodaholic Derma Soothing Moisture Mask with Vitamin B.

Động thái xử lý của Cục Quản lý Dược là lời nhắc nhở đối với các doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm về việc tuân thủ đầy đủ quy định liên quan đến hồ sơ công bố, chất lượng sản phẩm và hoạt động quảng cáo.

Đồng thời, người tiêu dùng cũng nên kiểm tra thông tin sản phẩm đang sử dụng, đặc biệt nếu thuộc các dòng mỹ phẩm nằm trong danh sách bị yêu cầu thu hồi, để có lựa chọn phù hợp và cập nhật các thông báo mới từ cơ quan chức năng.

Nguồn: Cục Quản Lý Dược - Bộ Y Tế