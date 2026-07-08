Canô CSGT va chạm tàu dầu trên sông Soài Rạp, 1 trung tá công an TP.HCM mất tích

Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 7/7 trên sông Soài Rạp khiến canô chở 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT đường thủy bị lật. Dù hai người kịp thoát thân, một trung tá vẫn mất tích giữa dòng nước và chưa được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, khoảng 4h ngày 7/7, canô số hiệu 50-0210 chở 3 cán bộ, chiến sĩ Đội tuần tra CSGT đường thủy Công an TP.HCM làm nhiệm vụ trên sông Soài Rạp, đoạn qua ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông, thì va chạm với tàu chở dầu.

Hiện trường sự việc

Vụ va chạm khiến cho canô lật úp. Hai cán bộ, chiến sĩ kịp thoát ra ngoài, riêng trung tá Phạm Sơn Bình mất tích.

Sau tai nạn, địa phương huy động 40 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân cùng 14 canô tìm kiếm nạn nhân. Hiện ực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy trung tá Bình.