Cần Thơ: Bị tai nạn gãy tay, một thí sinh được thầy cô viết bài thi hộ

Thí sinh bị gãy tay cùng giáo viên hỗ trợ tại phòng thi.

Tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ), thí sinh Tạ Quốc Hùng bị gãy tay nên không thể viết được. Em chỉ có thể tô đáp án khi làm bài thi trắc nghiệm, còn bài thi tự luận thì khó khăn. Vì thế, với bài thi Ngữ văn sáng nay, Điểm thi bố trí một phòng thi riêng cho thí sinh (phòng dự phòng).

Thầy Nguyễn Lê Tuấn, Trưởng điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa cho biết: Phòng thi dự phòng được bố trí 2 cán bộ coi thi và 1 cán bộ giám sát. Ngoài ra, phòng thi được bố trí thêm 1 cán bộ coi thi làm nhiệm vụ hỗ trợ cho thí sinh viết bài. Cán bộ hỗ trợ thí sinh viết bài không có cùng chuyên môn đối với môn thi.

Phòng thi được trang bị 1 camera ghi lại toàn bộ hình ảnh của thí sinh và cán bộ hỗ trợ thí sinh, 1 máy ghi âm - thu lại toàn bộ giọng đọc của thí sinh. Camera và máy ghi âm đều được kiểm tra trước khi niêm phong (camera không có hình ảnh và máy ghi âm không có audio nào khác trước khi thí sinh làm bài).

Trưởng điểm thi, thư ký và thanh tra thi đến phòng thi để tháo niêm phong camera và máy ghi âm, đảm bảo an ninh an toàn.

Em Tạ Quốc Hùng, học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa cho hay: "Được thầy cô hỗ trợ viết bài, em rất vui. Em sẽ quyết tâm thi tốt kỳ thi này".

Trước khi cho thí sinh vào phòng thi, Trưởng điểm thi và thư ký Điểm thi cùng Công an giao camera và máy ghi âm cho cán bộ coi thi 1 tại phòng thi, hướng dẫn cán bộ coi thi 1 các thao tác mở máy và ghi âm, ghi hình, tắt máy khi hết giờ làm bài.

Khi hết giờ làm bài, Trưởng điểm thi, thư ký và Công an đến phòng thi để niêm phong toàn bộ camera và máy ghi âm, đảm bảo an ninh an toàn cho thiết bị, chuyển về Hội đồng chấm thi sau khi kết thúc kỳ thi.

Phó Trưởng điểm thi hướng dẫn cán bộ sử dụng thiết bị ghi âm, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi.

Trong quá trình làm bài thi, khi thí sinh muốn bỏ nội dung nào thì cán bộ hỗ trợ dùng bút, thước kẻ gạch một đường ngang từng chữ/dòng/nội dung mà thí sinh muốn bỏ.

Nếu thí sinh muốn xem lại nội dung một phần nào đó hoặc nội dung cả bài, cán bộ hỗ trợ cho thí sinh xem lại toàn bộ bài/phần bài đã được chép (khi còn thời gian làm bài).

Đối với những câu/từ thí sinh phát âm nhỏ hoặc không rõ, cán bộ hỗ trợ hỏi lại cho chính xác trước khi chép cho thí sinh. Cán bộ hỗ trợ phải dừng viết ngay và không ghi chép gì thêm khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài.