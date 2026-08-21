Căn nhà ở Mỹ gần 12 tỷ đồng của Đan Trường

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đan Trường tích góp được gia tài không nhỏ.

Đan Trường vào nghề từ năm 1997 và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca được yêu thích của nhạc Việt, đặc biệt với dòng nhạc Hoa lời Việt. Nhiều ca khúc như Bước Chân Lẻ Loi, Mưa Trên Cuộc Tình, Kiếp Ve Sầu... từng gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ trong thời kỳ đỉnh cao.

Sau khi ly hôn, Đan Trường có thời gian chia sẻ về việc chuyển đến sinh sống tại khu vực Dallas, bang Texas, Mỹ. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, em gái anh đã sống tại đây khoảng 10 năm nên anh muốn chuyển về gần người thân. Việc lựa chọn căn nhà cạnh hồ cũng phù hợp với sở thích câu cá của bố anh.

Căn biệt thự có diện tích khoảng 287m², gồm 2 tầng và 4 phòng ngủ. Công trình mang phong cách bán cổ điển, sử dụng màu trắng làm gam chủ đạo. Bao quanh nhà là khoảng vườn rộng với nhiều cây xanh, tạo không gian thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên. Căn nhà được cho là có giá khoảng 450.000 USD (tương đương 11,7 tỷ đồng), chưa tính chi phí cải tạo và trang trí.

Trước khi chuyển vào ở, Đan Trường dành thời gian chỉnh sửa lại không gian theo sở thích cá nhân. Anh sơn mới nội thất, thay thảm bằng sàn gỗ và tự lựa chọn nhiều món đồ như bàn ghế, đèn trang trí. Nam ca sĩ muốn tạo một nơi ở phù hợp để bố mẹ có thể nghỉ ngơi mỗi khi sang Mỹ thăm con hoặc anh lưu diễn tại đây.

Nội thất trong nhà được lựa chọn theo tổng thể màu trắng, giúp các phòng có cảm giác sáng và rộng hơn nhưng vẫn giữ được sự ấm áp. Hệ thống cửa kính được bố trí ở nhiều khu vực nhằm tận dụng nguồn sáng tự nhiên.

Ngoài phòng khách và phòng ngủ, căn biệt thự còn có khu bếp khá rộng cùng phòng tắm có diện tích lớn. Cách bố trí ưu tiên sự tiện nghi, thông thoáng thay vì sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Sau gần 30 năm theo đuổi nghệ thuật, Đan Trường vẫn giữ lịch trình biểu diễn ổn định, xuất hiện trên nhiều sân khấu trong nước và tại Mỹ. Bên cạnh ca hát, nam ca sĩ còn dành thời gian cho công việc kinh doanh và gia đình.

Ở tuổi 50, Đan Trường duy trì nhịp sống khá cân bằng. Anh thường xuyên cập nhật lịch diễn, hình ảnh hậu trường cũng như những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

Trong các chương trình, Đan Trường tiếp tục thể hiện những ca khúc quen thuộc từng làm nên tên tuổi và gắn bó với nhiều thế hệ khán giả. Việc duy trì biểu diễn đều đặn cho thấy sức hút của giọng ca này vẫn được giữ vững sau nhiều năm hoạt động.

(Tổng hợp)