Căn nhà 20 tỷ của MC Quyền Linh

Không gian sống của nam MC gây ấn tượng với gam trắng tinh khôi, kết hợp hài hòa cùng những mảng xanh mướt và sắc hoa rực rỡ, tạo nên tổng thể sang trọng, thanh lịch.

MC Quyền Linh là một trong những nam MC được yêu mến của showbiz Việt. Từng theo đuổi diễn xuất trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực dẫn chương trình, anh dần ghi dấu ấn nhờ lối dẫn chân thành, mộc mạc và sự đồng cảm với nhân vật, khán giả. Bên cạnh sự nghiệp bền bỉ, cuộc sống của nam MC cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi anh có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã trẻ đẹp cùng 2 cô con gái luôn được dân tình ví von "xinh như hoa hậu". Hiện gia đình 4 thành viên của Quyền Linh sinh sống trong một căn biệt thự rộng rãi tại TP.HCM. Không gian gây ấn tượng với gam trắng thanh lịch, được bao phủ bởi nhiều mảng xanh và hoa cỏ.

Cơ ngơi của gia đình MC Quyền Linh khoảng 500m², được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại với gam màu sáng làm chủ đạo, vừa toát lên vẻ sang trọng vừa giữ được cảm giác gần gũi, ấm cúng. Không gian sống được đầu tư đầy đủ tiện nghi với phòng giải trí, phòng thay đồ, hồ bơi riêng cùng khu sân vườn rộng rãi. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự gây ấn tượng với sắc trắng thanh lịch xen kẽ những mảng xanh phủ khắp khuôn viên, tạo cảm giác thư thái chẳng khác một resort thu nhỏ. Vợ chồng Quyền Linh vốn có niềm yêu thích với cây cối nên không gian sống lúc nào cũng ngập tràn hoa và cây cảnh. Từ những chậu cây nhỏ được đặt dọc lối đi đến những tán cây lớn phủ bóng quanh sân vườn, mọi góc trong nhà đều mang hơi thở thiên nhiên. Nhờ vậy, căn biệt thự không chỉ đẹp mắt mà còn luôn giữ được cảm giác xanh mát, trong lành và tràn đầy sức sống.

Bên trong, không gian sống gây ấn tượng với phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và tinh tế. Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, chủ yếu xoay quanh các gam trắng, xám và màu trung tính, tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch mà không quá cầu kỳ. Phòng khách sở hữu diện tích rộng rãi, bài trí thoáng mắt, trong khi khu vực bếp cũng được thiết kế tiện nghi và chỉn chu không kém. Hệ tủ bếp màu xám mang vẻ hiện đại, vừa tạo điểm nhấn cho không gian vừa giúp khu vực nấu nướng luôn gọn gàng, ngăn nắp.

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Không chỉ có khuôn viên sân vườn rộng rãi, gia đình Quyền Linh còn dành riêng một khoảng sân thượng để tạo nên khu vườn xanh mướt, ngập tràn hoa trái. Từng mảng xanh được chăm chút cẩn thận, biến sân thượng thành nơi thư giãn lý tưởng để vợ chồng nam MC tạm rời nhịp sống bận rộn, tận hưởng những phút giây gần gũi với thiên nhiên. Đáng chú ý nhất là khu vườn hồng được đầu tư và chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi mùa lại khoe sắc với nhiều gốc hoa nở rộ, tạo nên khung cảnh vô cùng bắt mắt. Không dừng ở việc trồng hoa, Quyền Linh còn tự tay vun trồng nhiều loại rau sạch để gia đình sử dụng trong những bữa cơm hằng ngày. Nam MC thường xuyên chia sẻ hình ảnh thu hoạch rau quả do chính tay mình chăm sóc, khiến nhiều người thích thú trước cuộc sống giản dị, thư thái phía sau vẻ sang trọng của căn biệt thự.