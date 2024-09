Căn nguyên mâu thuẫn "dai dẳng" giữa vợ chồng Harry - Meghan và William - Kate bắt nguồn từ một lần ghé thăm nhà

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã chuyển đến Mỹ cùng con trai Archie vào năm 2020 sau khi tuyên bố rút khỏi vai trò thành viên cấp cao Hoàng gia Anh. Kể từ đó, mối quan hệ giữa họ và vợ chồng William - Kate ngày càng trở nên căng thẳng, đặc biệt sau cuộc phỏng vấn "gây bão" với Oprah Winfrey vào tháng 3/2021. Trong cuộc phỏng vấn, Harry và Meghan đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống Hoàng gia, bao gồm mối quan hệ giữa Harry và cha mình, cũng như những khó khăn về sức khỏe tinh thần mà Meghan phải đối mặt.

Thực tế, mâu thuẫn giữa hai cặp đôi đã nhen nhóm từ trước đó. Trong cuốn hồi ký Spare, Vương tử Harry tiết lộ về lần đầu tiên Meghan Markle gặp gỡ gia đình chồng vào tháng 7/2016. Meghan đã rất ấn tượng khi được mời đến thăm căn hộ cũ của William và Kate tại Cung điện Kensington. Theo lời kể của Harry, sự việc diễn ra vào tháng 6/2018, Meghan đã tỏ ra "ngạc nhiên" trước sự xa hoa trong căn hộ của William và Kate, đồng thời cho rằng Harry "xứng đáng được hưởng nhiều hơn" với tư cách là thành viên Hoàng gia.

Vương tử Harry viết trong hồi ký: "Chúng tôi đến thăm nhà họ vào một buổi chiều muộn. Tôi thấy mắt Meg mở to khi chúng tôi bước vào cửa trước, đi ngang qua phòng khách, xuống hành lang và vào phòng làm việc của họ. 'Wow', Meg thốt lên nhiều lần". Tác giả Robert Jobson cũng đề cập đến sự việc trong cuốn sách của mình về Vương phi xứ Wales. Ông cho biết: "Theo tìm hiểu, khi Meghan và Harry đến uống nước tại căn hộ của William và Catherine, khi họ còn sống ở Nottingham Cottage đối diện, Meghan đã rất 'ngạc nhiên' trước sự chênh lệch giữa hai anh em".

Tờ The Independent dẫn lời một nguồn tin thân cận cho biết: "Tôi không nói rằng Meghan ghen tị, nhưng cô ấy thực sự ngạc nhiên khi thấy anh trai của Harry sống xa hoa như thế nào so với nơi họ đang sống". Cuốn sách cũng cho rằng đây "có lẽ là khởi đầu cho mọi căng thẳng giữa hai cặp đôi". Ngoài ra, Harry còn đề cập đến một cuộc ẩu đả giữa anh và William vào năm 2018. Nguyên nhân được cho là do William gọi Meghan là "thô lỗ" và "khó ưa".

Mâu thuẫn giữa hai cặp đôi ngày càng trở nên gay gắt và công khai, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Dù chưa rõ tương lai mối quan hệ này sẽ đi về đâu, nhưng rõ ràng những rạn nứt trong gia đình Hoàng gia Anh vẫn là tâm điểm bàn tán của dư luận.

