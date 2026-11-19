Tận hưởng cuộc sống độc thân đắt giá, Seol In Ah ưu ái thiết kế căn hộ sao cho cả cô và cún cưng đều có không gian sinh hoạt thoải mái, tiện nghi nhất có thể.

Seol In Ah (sinh năm 1996) đang trở thành cái tên được đông đảo mọt phim Hàn chú ý khi xuất hiện với tạo hình vô cùng mới lạ trong bộ phim Love in Disguise (tựa Việt: Tình Yêu Ngụy Trang). Đảm nhận vai diễn giả trai, nữ diễn viên khiến khán giả không khỏi thích thú với mái tóc ngắn cá tính cùng thần thái vừa điển trai, vừa cuốn hút. Từ đường nét gương mặt, vóc dáng đến từng cử chỉ, biểu cảm, Seol In Ah đều thể hiện trọn vẹn hình tượng nhân vật, thậm chí còn được nhiều người ưu ái ví như một mỹ nam thực thụ.

Ngoài đời, Seol In Ah cũng sở hữu phong cách sống năng động, cá tính chẳng kém hình tượng mới lạ trên màn ảnh. Nữ diễn viên có thể chơi thành thạo nhiều môn thể thao như Taekwondo, boxing, nhu thuật Brazil, trượt ván, bơi lội, lặn tự do, cưỡi ngựa, bắn cung và trượt tuyết. Cuộc sống thường ngày của cô vì thế luôn gắn liền với những hoạt động thú vị, tràn đầy năng lượng. Hiện tại, Seol In Ah sống một mình cùng cún cưng trong căn hộ xinh xắn. Không gian này được cô cải tạo vào năm 2023 nhằm mang đến không gian sống tiện nghi hơn.

Điểm thú vị nhất trong căn hộ của Seol In Ah chính là sự chăm chút đặc biệt dành cho cún cưng, mọi không gian sinh hoạt đều được nữ diễn viên bố trí thêm một góc riêng để người bạn bốn chân có thể nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái. Chẳng hạn, ở phòng khách có sofa mini xinh xắn, khu vực bàn ăn được thiết kế thêm ghế có bậc thang để cún dễ dàng leo lên, phòng làm việc cũng có chỗ nằm nghỉ riêng. Thậm chí ngay cả trong phòng ngủ, Seol In Ah cũng chuẩn bị thêm một chiếc giường mini cho "boss" cưng.

Cùng khám phá một số không gian sống của Seol In Ah sau cải tạo nhé!

Phòng khách

Phòng khách trong căn hộ của Seol In Ah khoác lên diện mạo hiện đại, thanh lịch và thoáng đãng hơn. Không gian được bài trí theo hướng tối giản với bộ sofa dài kết hợp bàn trà nhỏ, đối diện là chiếc tivi màn hình lớn phục vụ nhu cầu giải trí, kế bên là "sofa mini" cho cún cưng. Điểm cộng đáng chú ý là hệ cửa kính rộng, giúp đón ánh sáng tự nhiên vào nhà, mang đến cảm giác sáng sủa và dễ chịu. Ngay cạnh khu vực cửa kính, nữ diễn viên bố trí một chiếc bàn thấp dáng dài, vừa đóng vai trò như món đồ decor, vừa trở thành chỗ nằm nghỉ lý tưởng cho cún cưng. Một vài bức tranh treo tường cùng những chậu cây xanh cũng được khéo léo thêm vào, giúp phòng khách thêm sinh động và có sức sống.

Bếp và bàn ăn

Căn hộ của Seol In Ah được thiết kế theo không gian mở, kết nối liền mạch phòng khách với khu vực bếp, tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện trong sinh hoạt. Khu bếp được dành diện tích khá thoải mái, sử dụng hai gam màu trắng - đen trung tính, mang đến vẻ hiện đại, tinh giản. Hệ tủ kích thước lớn được bố trí dọc theo tường, cung cấp thêm nhiều không gian lưu trữ đồ đạc. Đặc biệt, thiết kế bếp chữ U giúp nữ diễn viên thuận tiện hơn trong quá trình nấu nướng. Vì sống một mình nên Seol In Ah lựa chọn bàn ăn nhỏ xinh, vừa vặn với nhu cầu sử dụng. Đáng yêu hơn cả là bên cạnh một chiếc ghế thông thường còn có thêm chiếc ghế tích hợp bậc thang như được dành riêng cho cún cưng, giúp thú cưng dễ dàng leo lên và có thể cùng cô tận hưởng những bữa ăn mỗi ngày.

Phòng làm việc

Seol In Ah vốn là người đa tài, bên cạnh diễn xuất, cô còn có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc và khả năng chơi guitar. Bởi vậy, trong căn hộ, nữ diễn viên dành riêng một căn phòng để phục vụ nhu cầu làm việc cũng như thư giãn, giải trí. Không gian được bố trí hệ bàn làm việc rộng rãi, kết hợp cùng nhiều ngăn kệ để lưu trữ, trưng bày đồ đạc và những món đồ decor yêu thích. Đặc biệt, những chiếc đàn guitar xinh xắn được đặt trong phòng, vừa phục vụ sở thích âm nhạc vừa tạo điểm nhấn thú vị cho không gian. Căn phòng còn có hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên. Và không thể thiếu trong không gian này chính là góc nghỉ ngơi nhỏ dành riêng cho cún cưng.

Phòng ngủ

Không gian nghỉ ngơi của Seol In Ah được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Tương tự những khu vực khác trong nhà, phòng ngủ cũng sở hữu hệ cửa kính lớn, giúp căn phòng luôn sáng sủa, dễ chịu mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Điểm thú vị nhất nằm ở mảng tường phía đầu giường được dán giấy họa tiết cây cỏ, hoa lá cùng những hình mặt cười ngộ nghĩnh, mang đến vẻ đáng yêu, trẻ trung và có phần tinh nghịch. Bên cạnh giường ngủ của nữ diễn viên còn có thêm một chiếc giường mini dành riêng cho cún cưng. Có thể thấy, Seol In Ah rất chăm chút cho người bạn bốn chân khi dành riêng những góc nghỉ ngơi tiện nghi ở nhiều khu vực trong nhà, để cả chủ lẫn thú cưng đều có không gian sinh hoạt thoải mái.