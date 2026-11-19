Không phải ai cũng thích dọn dẹp, nhất là khi công việc bận rộn khiến thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít ỏi. Thế nhưng, nhiều bà nội trợ Nhật Bản vẫn giữ được nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp mà không phải dành hàng giờ mỗi ngày để lau chùi. Bí quyết nằm ở 6 thay đổi nhỏ giúp việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trong quan niệm của nhiều người, muốn có một ngôi nhà sạch đẹp thì phải chăm chỉ dọn dẹp mỗi ngày. Tuy nhiên, phụ nữ Nhật Bản lại có một cách tiếp cận khá thú vị: Thay vì cố gắng làm nhiều việc nhà hơn, họ tìm cách giảm bớt những công việc không cần thiết.

Nguyên tắc đầu tiên là loại bỏ đồ đạc dư thừa. Những món đồ đã hỏng, thực phẩm hết hạn, quần áo lâu không mặc hoặc dụng cụ nhà bếp trùng chức năng đều nên được xem xét lại. Càng ít đồ đạc không cần thiết, việc lau chùi và sắp xếp càng đơn giản.

Bên cạnh đó, những vật dụng thường xuyên sử dụng nên được đặt ở vị trí dễ lấy, dễ cất. Chỉ riêng việc thay đổi cách bố trí này cũng giúp tiết kiệm đáng kể thời gian làm việc nhà.

Dưới đây là 6 mẹo được nhiều bà nội trợ Nhật Bản áp dụng.

1. Hạn chế trải thảm để việc lau sàn nhanh hơn

Thảm trải sàn, thảm phòng khách hay thảm nhà tắm có thể khiến không gian trở nên ấm cúng, nhưng đồng thời cũng làm tăng khối lượng công việc dọn dẹp.

Thảm dễ tích tụ bụi, tóc, vụn thức ăn và cần được giặt giũ định kỳ. Mỗi lần lau sàn, bạn còn phải di chuyển chúng sang chỗ khác. Vì vậy, nếu không thực sự cần thiết, hãy hạn chế sử dụng thảm, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên đi lại.

Với gia đình vẫn muốn trải thảm, nên ưu tiên loại nhỏ, dễ giặt và nhanh khô. Riêng phòng tắm, thảm chống trượt phù hợp vẫn cần thiết nếu giúp bảo đảm an toàn.

2. Giảm bớt công đoạn sang chiết đồ dùng

Nhiều gia đình thích đổ dầu gội, nước giặt, nước rửa tay vào những chiếc chai đồng bộ để không gian đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, việc sang chiết liên tục vừa tốn thời gian, vừa phát sinh thêm chai lọ cần vệ sinh.

Một số bà nội trợ Nhật chọn sử dụng trực tiếp bao bì gốc hoặc giá đỡ chuyên dụng cho túi sản phẩm, miễn là bảo đảm kín và thuận tiện khi sử dụng.

Tương tự, với gạo, ngũ cốc và thực phẩm khô, không nhất thiết phải đổ tất cả ra những chiếc hộp riêng. Có thể giữ nguyên bao bì bên trong hộp bảo quản phù hợp để hạn chế việc rửa dọn, đồng thời vẫn bảo đảm thực phẩm được đậy kín và chống ẩm.

Điều quan trọng không phải là mọi thứ trông giống nhau, mà là cách lưu trữ thực sự tiện lợi.

3. Treo quần áo thay vì mất thời gian gấp từng món

Gấp quần áo ngay ngắn sau mỗi lần giặt có thể tiêu tốn khá nhiều thời gian, đặc biệt với những gia đình đông người. Một giải pháp đơn giản là chuyển sang treo những trang phục phù hợp ngay sau khi phơi khô.

Áo sơ mi, váy, áo khoác và quần dài có thể được treo trực tiếp trong tủ. Cách này vừa giảm công đoạn gấp đồ, vừa giúp dễ dàng lựa chọn trang phục mỗi sáng.

Bạn cũng nên sử dụng móc treo đồng bộ để tủ quần áo trông gọn gàng hơn. Tuy nhiên, những món dễ giãn như áo len vẫn nên được gấp và cất trên kệ.

4. Thay khăn tắm lớn bằng khăn kích thước vừa phải

Khăn tắm lớn mang lại cảm giác thoải mái nhưng thường chiếm nhiều diện tích phơi và lâu khô hơn, nhất là vào những ngày thời tiết nồm ẩm.

Vì vậy, một số gia đình Nhật chuyển sang sử dụng khăn tắm nhỏ hoặc khăn cỡ vừa. Ưu điểm là khăn dễ giặt, nhanh khô, ít chiếm diện tích cất giữ và thuận tiện khi thay mới thường xuyên.

Với gia đình có phòng tắm nhỏ, thay đổi này còn giúp giảm số lượng khăn treo lộn xộn. Dù sử dụng kích thước nào, khăn vẫn cần được giặt thường xuyên và làm khô hoàn toàn để tránh mùi ẩm mốc.

5. Tận dụng thiết bị gia dụng thay vì tự làm mọi việc

Một trong những bí quyết giúp việc nhà nhẹ nhàng hơn là biết giao bớt công việc cho máy móc.

Chẳng hạn, robot hút bụi có thể được lập lịch hoạt động khi các thành viên ra ngoài, giúp giảm lượng bụi và tóc tích tụ trên sàn. Máy rửa bát cũng giúp giảm thời gian đứng bên bồn rửa sau mỗi bữa ăn, đặc biệt với gia đình thường xuyên nấu nướng.

Tất nhiên, không nhất thiết phải mua hàng loạt thiết bị đắt tiền. Hãy cân nhắc diện tích nhà, nhu cầu thực tế và ngân sách trước khi đầu tư. Đôi khi, chỉ cần một chiếc máy hút bụi gọn nhẹ hoặc dụng cụ lau nhà phù hợp cũng đủ giúp công việc trở nên dễ dàng hơn.

6. Giữ mặt bàn bếp thông thoáng, sắp xếp đồ theo nơi sử dụng

Bí quyết cuối cùng cũng là điều rất đáng áp dụng: Đừng biến mặt bàn bếp thành nơi chứa mọi thứ.

Khi dầu ăn, gia vị, cốc chén, hộp nhựa và dụng cụ nấu nướng nằm kín mặt bàn, mỗi lần vệ sinh bạn phải di chuyển hàng loạt món đồ. Thay vào đó, hãy giữ mặt bàn thông thoáng và chỉ đặt những vật dụng thực sự cần thiết.

Các dụng cụ thường xuyên sử dụng nên được bố trí gần khu vực nấu nướng. Nồi, chảo có thể cất theo chiều đứng bằng giá chia ngăn, giúp dễ lấy mà không phải nhấc cả chồng đồ.

Bát đĩa cùng kích thước nên xếp chung một khu vực, còn những vật dụng ít sử dụng có thể chuyển lên các ngăn tủ cao. Cách sắp xếp này không chỉ giúp căn bếp gọn gàng mà còn giảm đáng kể thời gian tìm kiếm, lấy và cất đồ mỗi ngày.

Nhà sạch không có nghĩa là phải dọn dẹp suốt ngày

Điểm chung của 6 mẹo trên là giảm bớt những thao tác không cần thiết trong sinh hoạt.

Thay vì dành cả buổi cuối tuần để tổng vệ sinh, bạn có thể bắt đầu bằng việc loại bỏ đồ dư thừa, sắp xếp lại vị trí cất giữ và lựa chọn cách vệ sinh phù hợp hơn.

Một ngôi nhà đáng sống không nhất thiết phải sạch bóng từng góc hay được trang trí hoàn hảo. Quan trọng hơn, đó phải là nơi khiến các thành viên cảm thấy thoải mái, có thời gian nghỉ ngơi và không bị việc nhà chiếm hết quỹ thời gian quý giá.

Sau cùng, làm việc nhà thông minh không phải là làm nhiều hơn, mà là tìm cách để mỗi ngày đều có ít việc phải làm hơn.