Căn hộ của nữ chính Sex And The City: 3 góc tạo nên bối cảnh sống mãi với thời gian, 26 năm chưa hết hot!

Sex And The City là một trong những bộ phim kinh điển, lột tả chân thực nhất những mong muốn nửa hoang dại, nửa thầm kín nhưng chưa bao giờ ngưng trái khoáy của phụ nữ khi yêu. Gần 3 thập kỷ kể từ ngày công chiếu, đến nay, đây vẫn là món ăn tinh thần mà cứ lâu lâu, cả giới trẻ lẫn hội chị em phụ nữ (sắp) trung niên lại bày ra trước mặt, "chạy marathon" một lượt.

Sự thành công của Sex And The City khiến tên tuổi dàn nữ chính vụt sáng nhưng đó chưa phải là tất cả. Nếu đã "cày" 6 season Sex And The City nhiều hơn 1 lần, chắc hẳn ngoài những bài học về tình yêu - sự nghiệp - cuộc sống, bạn sẽ nhận thấy nơi ở của 4 cô bạn thân Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York và Miranda Hobbes ở thành phố New York là những căn hộ vừa tình, vừa thơ đến mức phải ước ao "giá như được ở đó một lần".

Miranda Hobbes (áo đen) và Carrie Bradshaw (áo trắng) trong căn hộ của Carrie ở New York

Trong season thứ 5, một câu thoại của Carrie Bradshaw được người xem xếp vào hàng kinh điển: "Sống ở New York đồng nghĩa với việc bạn luôn phải tìm kiếm 3 thứ: Một công việc, một người bạn trai và một căn hộ".

Suốt 6 mùa Sex And The City, thứ ít thay đổi nhất trong cuộc sống của Carrie, có lẽ chính là căn hộ studio có giá thuê 750 USD/tháng; 2 thứ còn lại, quá rõ ràng rồi, "khi này khi khác".

Trong căn hộ "hộp diêm" của mình, Carrie thường xuất hiện ở 2 bối cảnh: Chiếc giường ghi dấu vô vàn khoảnh khắc cao trào với mê hồn trận những người đàn ông, thi thoảng, Carrie cũng nằm ểnh trên giường, vừa bóc cam bỏ vào miệng, vừa ôn lại những điều đã diễn ra ở nơi đang cho mình tầm view trần nhà. Bối cảnh còn lại chính là bàn làm việc kê sát khung cửa sổ - nơi có thể phóng tầm mắt xuống đường phố New York, nhìn đôi lứa quấn quýt hẹn hò, hoặc xem nhà hàng xóm cãi nhau.

Căn hộ hộp diêm ở New York của Carrie trong Sex And The City

Khung cửa sổ nên thơ trong căn hộ ở New York của cô nhà văn khao khát tìm hiểu về khoái cảm loài người

Ngoài chiếc giường và ô cửa sổ, sẽ hơi thiếu sót nếu bỏ qua phòng thay đồ của Carrie trong căn hộ hộp diêm ở New York. Là người có sở thích "treo tiền trong tủ quần áo", có lẽ đây chính là nơi chứa đựng tất thảy những tài sản quý giá bậc nhất của "cây viết" Carrie.

Phòng thay đồ - nhỏ thôi, nhưng lại là nơi lưu giữ những thứ giá trị nhất của Carrie

Carrie say đắm căn hộ "hộp diêm" ở thành phố New York đến mức ngay cả đã kết hôn và chuyển đến sống cùng chồng trong một căn hộ rộng rãi, sang trọng hơn, cô vẫn giữ mọi thứ y nguyên, không thay đổi bất cứ điều gì ở căn hộ có giá thuê 750 USD/tháng. Carrie coi đó là chốn ẩn náu, là nơi suy ngẫm, tìm cảm hứng sáng tác.

Bối cảnh căn hộ hộp diêm của Carrie vẫn được tái hiện hệt như cũ trong And Just Like That - Bộ phim được coi là "sự hồi sinh" và là phần tiếp theo của Sex And The City

Căn hộ hộp diêm này của Carrie được yêu thích đến mức vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày phát sóng Sex And The City, một bản sao căn hộ của Carrie đã được tái hiện ở SoHo, trong một cửa hàng pop-up có tên "And Just Like That…It's Been 25 Years: A Sex and the City Experience" (Tạm dịch: Và cứ như thế... 25 năm đã trôi qua cùng những trải nghiệm của Sex And The City).

Hiện tại, "bản sao căn hộ" của Carrie là một trong những homestay đắt khách nhất New York. Vậy là đủ hiểu bối cảnh căn hộ của Carrie trong Sex And The City có sức hút đến mức nào.

"Bản sao căn hộ" của Carrie trong Sex And The City trở thành homestay được khách du lịch thi nhau đặt trước mỗi khi có dự định tới New York