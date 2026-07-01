Cận cảnh xưởng sản xuất sữa tắm, dầu gội giả tại Ninh Bình, thu giữ gần 30.000 sản phẩm: Khởi tố Phạm Thị Thảo SN 1993 và Lương Văn Khải SN 2007

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố 2 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn hóa chất, tem nhãn và máy móc phục vụ hoạt động sản xuất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thảo, sinh năm 1993, trú tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình và Lương Văn Khải, sinh năm 2007, trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình về hành vi “sản xuất hàng giả”.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT ghi lời khai của bị can Phạm Thị Thảo. Ảnh: CQCA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Khải. Ảnh: CQCA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn trên thực tế và trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Trường Thi phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, khép kín.

Phạm Thị Thảo là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán của đường dây, Thảo trực tiếp nhập các nguyên liệu, tem nhãn, bao bì sản phẩm và trực tiếp pha chế các hóa chất để làm giả sữa tắm, dầu gội. Lương Văn Khải là đối tượng giúp sức tích cực cho Phạm Thị Thảo, đảm nhận nhiệm vụ quản lý kho hàng, điều hành hoạt động của xưởng sản xuất và tuyển dụng, quản lý nhân công thời vụ.

Xưởng sản xuất sữa tắm giả, dầu gội giả tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CQCA

Máy trộn hóa chất và các thùng nhựa chứa hóa chất đã pha trộn để chiết rót vào các chai sữa tắm giả. Ảnh: CQCA

Quá trình điều tra xác định: Các cơ sở sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả của các đối tượng được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm.

Các địa điểm tại TP.Hà Nội là điểm trung chuyển và tiêu thụ với tổng cộng 4 điểm gồm xưởng sản xuất, kho để chứa hàng giả thành phẩm được vận chuyển từ Ninh Bình về; văn phòng để điều hành, chạy quảng cáo, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội để đưa sữa tắm giả, dầu gội giả đến người tiêu dùng trong toàn quốc. Các công đoạn được vận hành độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành quy trình sản xuất, tiêu thụ khép kín.

Kho chứa các chai sữa tắm giả, dầu gội giả thành phẩm và bán thành phẩm tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CQCA

Sau một thời gian tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an phường Trường Thi đồng loạt triển khai các Tổ công tác kiểm tra tại 7 địa điểm của các đối tượng tại tỉnh Ninh Bình và TP.Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ gần 30.000 sản phẩm dầu gội, sữa tắm thành phẩm và bán thành phẩm giả; hàng chục nghìn vỏ chai, tem nhãn, bao bì cùng số lượng lớn hóa chất, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động pha chế, chiết rót, đóng chai, dán tem nhãn và đóng gói sản phẩm giả. Các sản phẩm sữa tắm, dầu gội giả có tem nhãn của các hãng khác nhau, được pha chế từ nhiều loại hóa chất, được khuấy trộn, sau đó chiết rót, đóng chai, dán tem nhãn rồi bán đến người dân trong toàn quốc thông qua các trang mạng xã hội, sàn thương mại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua hàng tại cơ sở kinh doanh, đại lý và hệ thống phân phối chính thức; kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn, thông tin sản phẩm trước khi sử dụng; không mua các sản phẩm có giá bán thấp bất thường hoặc được quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội khi không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, đề nghị kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.