Cận cảnh thiệt hại thảm khốc do lũ lụt lịch sử ở Brazil

Tại Porto Alegre, thủ phủ bang Rio Grande do Sul, sông Guaiba bị vỡ bờ và làm ngập lụt các con phố, chặn đường vào khu vực trung tâm của thành phố. Trong ảnh: Người dân được sơ tán khỏi khu vực ngập lụt do mưa lớn ở Serraria, Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul, Brazil.