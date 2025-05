Cận cảnh hiện trường nơi 4 người Việt tử vong ở Đài Loan

Vào ngày 3-5, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa TP Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) nhận được tin báo về một vụ việc nghiêm trọng tại quận Dương Mai. Tại hiện trường, 4 người Việt Nam (gồm 2 nam và 2 nữ) được phát hiện tử vong. Hai trong số các nạn nhân có dấu hiệu phân hủy.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm họ Nguyễn (nam, 22 tuổi), Trần (nam, 27 tuổi), Nguyễn (nữ, 23 tuổi) và Phan (nữ, 20 tuổi). Trong đó, cô gái họ Phan là du học sinh tại một trường đại học ở phía Nam.

Ngôi trường nơi Phan theo học đã ra thông báo nêu rõ Phan là sinh viên năm nhất kỳ mùa xuân. Trong quá trình học tập, cô luôn hòa đồng với thầy cô và bạn bè, cư xử bình thường và học tập chăm chỉ.

Phan đã xin nghỉ học từ ngày 24-4 đến ngày 27-4 để đến quận Nam Tử, TP Cao Hùng, thăm bạn bè cùng quê. Vì Phan không trở về trường vào ngày 28-4 nên nhà trường ra thông báo tìm kiếm.

Theo điều tra sơ bộ, 4 nạn nhân tử vong do ngạt khí gas. Ảnh: ltn.com

Khi lực lượng chức năng đến nơi, nạn nhân Nguyễn nằm trên sàn nhà, nạn nhân Phan nằm trong một phòng ngủ, trong khi hai nạn nhân còn lại nằm trong một phòng ngủ khác. Tất cả đều có dấu hiệu tím tái, sùi bọt mép.

Điều đáng chú ý là bình nóng lạnh trong nhà vệ sinh vẫn đang hoạt động, nước nóng vẫn chảy ra từ phòng tắm và chưa được khóa.

Nhiệt độ trong nhà hơi cao, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, bình nước nóng lắp ngoài ban công không có hệ thống thoát khí nên không thể tản nhiệt.

Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Không có dấu hiệu của sự xô xát hay vật lộn. Trên thi thể các nạn nhân không có vết thương nào rõ ràng, cửa khóa không bị phá và không có tài sản nào bị mất. Do đó, cảnh sát loại trừ khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài.

Tờ Liên hợp (UDN - Đài Loan) cho biết cảnh sát và lính cứu hỏa cho rằng các nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) và đã tử vong trước đó nhiều ngày.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng của Đài Loan tiếp tục điều tra, làm rõ. Ảnh: TVBS

Theo Sở Cứu hỏa TP Đào Viên, ngộ độc khí carbon monoxide phổ biến nhất là do vấn đề thông gió của máy nước nóng. Vì vậy, không chỉ phải lắp đặt đúng vị trí và kiểu dáng mà còn phải "duy trì thông gió".

Sở Cứu hỏa TP Đào Viên giải thích rằng carbon monoxide được tạo ra khi các nhiên liệu chứa carbon bị đốt cháy không hoàn toàn. Khí carbon monoxide là một chất khí không màu, không mùi.

Carbon monoxide có tính liên kết với hemoglobin (Hb) trong hồng cầu mạnh gấp 250-280 lần so với oxy nên khi được hít vào phổi CO sẽ gắn chặt với Hb, do đó máu không thể chuyên chở oxy đến tế bào.

Hít phải ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc hoặc thậm chí tử vong.