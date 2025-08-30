Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xảy ra tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) vào trưa 30/8 khiến hàng nghìn xe máy bị thiêu rụi.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 1.

Khoảng 13h cùng ngày, tại bãi xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 2.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 3.

Lực lượng chữa cháy Công an TP Hà Nội triển khai chữa cháy.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 4.

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn bãi xe có hàng nghìn xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội, kèm theo đó là cột khói đen cuồn cuộn.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 5.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 6.

Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 7.

Tuy nhiên, hàng nghìn xe máy tại bãi gửi xe đã cháy rụi.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 8.

Do sức nóng của vụ cháy khiến các trụ cầu và dầm cầu bị nứt, vỡ bê tông.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 9.

Bãi xe máy có hàng nghìn phương tiện.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 10.

Phần tôn quây bên ngoài biến dạng.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 11.

Những chiếc xe máy bị cháy trơ khung.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 12.

Cận cảnh hàng nghìn xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 13.

Hiện trường vụ việc.

