Campuchia và Thái Lan tiếp tục tìm kiếm nạn nhân vụ cháy casino kinh hoàng

Ông Oum Rath, Tỉnh trưởng tỉnh Banteay Meanchey, cho biết, vào đêm 29/12, lực lượng cứu hộ Campuchia và Thái Lan đã tạm dừng hoạt động tìm kiếm do trời tối và lo ngại về an toàn, khi tòa nhà có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào do bị lửa tấn công liên tục trong nhiều giờ, cùng với đó, lực lượng cứu hộ cũng đã kiệt sức.

Theo Tỉnh trưởng tỉnh Banteay Meanchey, sáng nay (30/12) hoạt động cứu hộ đã được tiếp tục. Tính đến 19h ngày 29/12, đã có 19 người chết và gần 100 người bị thương trong vụ hỏa hoạn này. Trong số những người chết và bị thương có cả người Campuchia và người nước ngoài.

Một số nạn nhân tử vong trong phòng, một số tử vong trên vỉa hè ở cầu thang bộ, nhiều khả năng do lửa cháy mạnh, khói dày đặc nên không thể thoát ra ngoài. Một số nạn nhân sống sót đã được đưa đi cấp cứu tại Thái Lan và những bệnh viện gần hiện trường ở Campuchia.

Vụ hỏa hoạn xảy ra từ đêm ngày 28/12. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại tầng trệt khu trò chơi của sòng bài. Đám cháy đã kéo dài trong nhiều giờ và khiến một phần tòa nhà đổ sập. Đến trưa 29/12, ngọn lửa mới được khống chế. Tại đây có khoảng hơn 400 nhân viên làm việc.