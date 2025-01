Mới đây, một tài khoản nước ngoài bất ngờ chia sẻ một đoạn clip vô tình ghi lại khoảnh khắc Kim Soo Hyun và Kim Ji Won tình tứ xuất hiện ở Đức khiến dư luận không khỏi xôn xao. Cụ thể, tài khoản này cho biết khi đang quay video cho bà của mình thì cặp đôi Queen of Tears bất ngờ lọt vào khung hình.

Camera "tóm dính" Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đang hẹn hò tại Đức

Trong clip, Kim Soo Hyun xuất hiện với chiếc kính râm đen che gần nửa gương mặt, song vì vẻ ngoài quá nổi bật nên dù nhìn thoáng qua, khán giả có thể nhận ra đây là mỹ nam đắt giá bậc nhất xứ Hàn. Trong khi đó, Kim Ji Won lại ăn vận thoải mái, “tone sur tone” với bạn trai tin đồn. Cả hai không ngại ánh mắt những người xung quanh mà vui vẻ tương tác với đối phương, Kim Soo Hyun còn thoải mái choàng tay ôm người thương vào lòng.

Bên dưới bài đăng, netizen còn “spam” thêm một bức ảnh Kim Ji Won thơm má Kim Soo Hyun như một lời khẳng định chủ quyền về mối quan hệ của cả hai, càng khiến tin đồn “phim giả tình thật” được củng cố. Vốn được dân tình đẩy thuyền cực mạnh sau tiếng vang lớn của Queen of Tears, nên khi những khoảnh khắc này lộ ra, nó đã khiến người hâm mộ “sướng rơn” khi nghĩ rằng “OTP” mà mình yêu mến đã lén lút công khai hẹn hò ở trời Tây.

Song, thực chất, đây chỉ là hình ảnh hậu trường của cả hai trong bộ phim Queen of Tears. Sở dĩ, nó gây ra hiểu lầm vì những cảnh này chưa từng xuất hiện trong những tập phim trước đó. Chưa kể, nếu xem kỹ đoạn clip, người xem sẽ nhận ra trong clip còn có sự xuất hiện người quay phim và máy quay ghi hình. Tuy nhiên, việc cả hai bất ngờ lọt vào khung hình của người qua đường cũng khiến netizen phải trầm trồ ghen tỵ. Phải may mắn, “hữu duyên” đến thế nào thì bạn fan này mới có thể “bắt trọn” được khoảnh khắc đôi vợ chồng Baek Hyun Woo và Hong Hae In hẹn hò.

Một số bình luận ghen tỵ của cộng đồng mạng: - Ảnh ghẹo gì chỉ mà đang đi ảnh bỏ tay ra vậy? - Tất cả mọi người đều có cơ hội gặp OTP của đời mình, riêng tôi thì không. - Xin vía tài lộc, cầu mong ngày thần tượng cũng lọt vào khung hình. - Kim Soo Hyun và Kim Ji Won như đang hẹn hò chứ không hề giống đi đóng phim. - Đừng ai đính chính nữa, tôi muốn tin họ đang công khai hẹn hò.

Trước đó, tại lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2024, Kim Soo Hyun cũng khiến fan được phen “bấn loạn” khi bất ngờ gửi lời cám ơn đến “tình tin đồn” trên sóng truyền hình. Nam diễn viên cho biết: “Tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho Kim Ji Won, người đã thể hiện vai diễn Hong Hae In xuất sắc nhất thế giới”. Không chỉ vậy, mỹ nam 8x còn gây sốt khi diện lại bộ trang phục giống hệt hôm chụp ảnh cưới với Kim Ji Won cho bộ phim Queen of Tears.

Đáng nói, những chia sẻ của Kim Soo Hyun lại giống "văn mẫu" mật ngọt Hyun Bin gửi tới Son Ye Jin khi nhận giải Daesang tại APAN Awards cách đây 3 năm. Khi ấy Hyun Bin cũng tri ân Son Ye Jin và khen ngợi người thương diễn xuất sắc. Vì vậy, người hâm mộ khắp nơi “rần rần” đổ xô “xin vía” để cặp đôi mà họ yêu thích Kim Soo Hyun và Kim Ji Won sớm về chung một nhà.

Dù phim đã hạ màn được gần 1 năm, nhưng tin đồn “phim giả tình thật” của cặp đôi Queen of Tears vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cả hai liên tục bị fan soi ra loạt “hint” hẹn hò. Hồi giữa tháng 4, Kim Ji Won đăng ảnh chụp trước 1 tòa lâu đài, kèm với đó là loạt khoảnh khắc đáng nhớ với Kim Soo Hyun trong quá trình quay Queen of Tears. Sau đó ít ngày, Kim Soo Hyun cũng đăng tải hình ảnh chụp bên ngoài tòa lâu đài với góc “sống ảo” y hệt Kim Ji Won, khiến nhiều khán giả cho rằng cặp đôi màn ảnh muốn công khai “lovestagram”.

Chưa hết, Kim Soo Hyun còn được cho là điều hẳn nam quản lý đi đón Kim Ji Won ở sân bay vào hôm 11/5 để tiện chăm sóc người đẹp. Tới hôm 15/5, “thánh soi” phát hiện 1 thành viên trong đội ngũ an ninh của mỹ nhân họ Kim từng hộ tống Kim Soo Hyun đi dự sự kiện. Từ đây, nhiều khán giả nhận định nam tài tử sinh năm 1988 đã cử vệ sĩ thân tín đi theo nhằm bảo đảm sự an toàn cho Kim Ji Won.

Dù liên tục vướng vào nghi vấn tình ái, song cả Kim Ji Won lẫn Kim Soo Hyun đều từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận đang khiến dân tình “bán tín bán nghi” về mối quan hệ thực sự của cả hai.